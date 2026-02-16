Alexandru Roșca a lămurit faza controversată de la meciul cu Unirea Slobozia: ”Pe mine nu mă interesa de gol, știam că nu e”. Ce a zis de plecarea de la Dinamo

ADVERTISEMENT

Victoria din întâlnirea Dinamo – Unirea Slobozia 1-0 îi menține pe ”câini” în plasa liderului Universitatea Craiova. Portarul Alexandru Roșca s-a arătat nemulțumit cu statul de rezervă și ar putea pleca.

Alexandru Roșca, prima reacție după Dinamo – Unirea Slobozia 1-0

Imediat după încheierea jocului de pe Arena Națională, ultimul din , Alexandru Roșca a dat asigurări că mingea nu a trecut linia porții la ocazia avută de Unirea Slobozia și a mărturisit că s-a accidentat destul de urât la faza respectivă.

”A fost o victorie foarte importantă pentru noi. 100% vă spun că nu a intrat mingea în poartă. Pe mine nu mă interesa de gol, știam că nu e, mă interesa doar să nu am ceva la genunchi. Când am făcut alunecarea am intrat cu genunchiul în bară. Voi face mâine o radiografie, am o gaură în genunchi. Am jucat cu dureri foarte mari.

A fost o desincronizare între mine și Boateng. Se mai întâmplă, bine că am trecut peste. E clar că nu îmi convine poziția în care sunt (n.r. – rezervă). (n.r. – Te gândești să pleci la vară?) Mai întâi să câștigăm campionatul și vedem pe urmă”, a declarat Roșca, la flash-interviu.

Unirea Slobozia, gol valabil cu Dinamo

La mijlocul reprizei secunde, la scorul de 0-0, Unirea Slobozia a fost foarte la o fază în care Alexandru Roșca și Kennedy Boateng s-au invitat unul spre celălalt la minge.

În cele din urmă, fundașul togolez a respins până la 30 de metri, acolo de unde Nicolae Carnat a reluat din prima spre poarta goală, încercând să profite de ieșirea lui Roșca. Cu un ultim efort, portarul dinamovist s-a dus și a oprit mingea, chiar cu prețul unei accidentări.

În ciuda faptului că reluările nu au putut dovedi dacă mingea a trecut sau nu linia porții cu toată circumferința și astfel VAR nu a putut interveni, Vali Moraru a dezvăluit la Digi Sport Special că faza a fost analizată cu un soft special și s-a observat că a fost gol valabil.

Cum a ajuns Roșca în poarta lui Dinamo

Considerat un portar de mare viitor, Alexandru Roșca a ajuns pe banca de rezerve la Dinamo odată cu aducerea lui Devis Epassy. Internaționalul camerunez a fost preferat de Zeljko Kopic în poartă pentru experiența sa mai mare.

Însă, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și a fost scos din lot. În aceste condiții, Roșca a intrat în primul ”11”, iar pe banca de rezerve s-au aflat puștii Mario Licaciu (17 ani) și Mario Toader (18).