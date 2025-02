Alexandru Roșca a semnat! Contract nou pentru portarul lui Dinamo

Dinamo are parte de un sezon de vis, iar oficialii echipei din Ștefan cel Mare se gândesc și la viitor. Alexandru Roșca, portarul care a devenit om de bază pentru „câinii roșii”, a semnat prelungirea contractului.

Alexandru Roșca a semnat prelungirea contractului cu Dinamo

. Portarul în vârstă de 21 de ani a avut câteva evoluții foarte bune și a devenit titular în echipa lui Zeljko Kopic.

Fotbalistul crescut de cei de la CSC Șelimbăr este unul dintre cei mai interesanți jucători din Superliga României. Deși e de puțin timp în prim-plan, dă dovadă de o maturitate ieșită din comun.

Cei de la Dinamo i-au oferit un nou contract portarului, iar Alexandru Roșca și-a dat acordul. „Câinii roșii” au transmis un comunicat oficial în care anunță că au ajuns la o înțelegere cu jucătorul. El a semnat până în 2029.

„Alexandru Roșca rămâne câine roșu!

Sosit în această vară în urma unui transfer definitiv de la CSC Șelimbăr, Alex și-a așteptat rândul, iar odată intrat în poarta echipei, a avut prestații deosebite, reușind un număr impresionant de 792 de minute fără gol primit din acțiune.

Alex a bifat un total de 13 meciuri în acest sezon, un total de 1125 de minute jucate, iar în 9 meciuri a păstrat poarta intactă.

Prin urmare, clubul, împreună cu acesta, au ajuns la un acord de prelungire a înțelegerii deja existente până pe 30.06.2029.

Ne bucurăm să te avem alături de noi încă trei ani și jumătate și-ți dorim tot succesul din lume în tricoul echipei noastre!”, au scris cei de la Dinamo.

Andrei Nicolescu, impresionat de Roșca

. El anunța, în exclusivitate pentru FANATIK, că portarul va primi un contract mai bun. „Câinii roșii” au poarta asigurată acum și pot scoate, de ce nu, un profit în viitor.

„Cu Roșca a fost cumva o problemă de inspirație și am insistat pentru aducerea lui, deoarece în vară existau alte opțiuni acolo. Am insistat la Sandro (n.r. – Alessandro Caparco, antrenorul cu portarii de la Dinamo) să-l vadă foarte bine, să-l analizeze.

Cumva, în momentul în care am avut și alte opțiuni, am zis: «Nu, haideți să luăm opțiunea asta». Am crezut destul de mult în potențialul lui și ne-am asumat, chiar dacă aveam juniori, aveam portari de vârsta lui. El era la Șelimbăr, iar anul trecut, pe partea a doua a sezonului precedent, am avut aceste informații și le-am analizat”, spunea Andrei Nicolescu la FANATIK Superliga.