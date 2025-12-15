Alexandru Stoian, cel mai frumos cadou de majorat. Amenințări pentru Rapid după golul cu Slobozia: „Visez de mic copil”. Update

ADVERTISEMENT

Alexandru Stoian a închis tabela în Unirea Slobozia – FCSB 0-2 cu un gol marcat chiar în ziua în care a împlinit 18. Până la reușita din minutul 90+5, tânărul atacant și-a exasperat colegii cu ratări.

Alexandru Stoian a debordat de entuziasm la finalul meciului Unirea Slobozia – FCSB 0-2. Atacantul în vârstă de 18 ani a declarat că vrea să încheie anul cu un gol împotriva rivalei Rapid București.

„Este un cadou foarte frumos pe care mi l-am făcut. Chiar dacă am ratat mult, m-a ajutat Dumnezeu și am marcat până la urmă. Sunt fericit că reușesc să marchez, am făcut și 18 ani acum, trebuie să am grijă. Sper să mă ajute Dumnezeu să nu am accidentări. Dorința mea la 18 ani este să ajung cel mai mare fotbalist din Românie și chiar din lume, dacă se poate.

Concurența cu Toma este foarte frumoasă, nu este rivalitate. Suntem prieteni de foarte mult timp. Este visul meu de mic copil să marchez în derby-ul cu Rapid. Va fi un meci greu cu o echipă bună și sperăm să câștigăm”, a declarat Alexandru Stoian, după Slobozia – FCSB 0-2.

Alexandru Stoian, gol de majorat în Unirea Slobozia – FCSB 0-2

împotriva Unirii Slobozia. Ultimul gol a fost marcat în al cincilea minut de prelungiri și a fost semnat de Alexandru Stoian (18 de ani). A fost cadoul perfect de majorat pentru puștiul venit de la Farul.

Alex Stoian a înscris cu noroc, după o minge bâlbâită în careul ialomițenilor. Dintr-un carambol, balonul a ajuns de la Tănase la Stoian, care a trimis cu piciorul stâng în poarta lui Robert Popa. Atacantul roș-albaștrilor a ajuns la cota 3 în acest sezon. – vezi

Cotat de transfermarkt.com la 500.000 de euro, Alexandru Stoian a mai punctat în acest sezon în FCSB – Hermannstadt 1-1 și

Alexandru Stoian, ratări imense cu Unirea Slobozia

Alexandru Stoian s-a chinuit să puncteze în Unirea Slobozia – FCSB 0-2. Până la golul din minutul 90+5, fostul vârf al Farului a ratat 3 ocazii monumentale, printre care a lovit și bara. Fotbalistul care pe 15 decembrie 2025 a împlinit vârsta de 18 ani a intrat pe teren în minutul 46, când l-a înlocuit pe Mihai Toma.

Următorul meci al FCSB-ului, ultimul din 2025, este împotriva Rapidului. Derby-ul se va juca pe Arena Națională, duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00. este pusă sub semnul întrebării, Alex Stoian ar putea reprezenta o soluție pentru atacul campioanei.