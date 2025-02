Alexandru Stoian debutează la FCSB în derby-ul cu CFR Cluj! Ce schimbări a mai făcut campioana la pauză

Alexandru Stoian (17 ani) a debutat la FCSB în . Atacantul venit de la Farul a fost aruncat în luptă alături de alți fotbaliști.

Alexandru Stoian, debut la FCSB! Ce schimbări a mai făcut campioana la pauza derby-ului cu CFR Cluj

Tabela de marcaj a Arenei Naționale a arătat scorul de 0-0 la pauza meciului dintre FCSB și CFR Cluj. Roș-albaștrii s-au întors de la vestiare cu trei jucători noi, printre care și Alexandru Stoian.

ADVERTISEMENT

Pentru puștiul venit de la Farul Constanța în această iarnă, acestea sunt primele minute în tricoul campioanei en-titre. a intrat în locul lui Mihai Toma.

N-a fost singura schimbare operată de staff-ul celor de la FCSB. Alexandru Băluță și Marius Ștefănescu n-au mai prins nici ei repriza a doua pe teren. În locul lor au fost introduși Malcom Edjouma și Juri Cisotti.

ADVERTISEMENT

Înainte să debuteze în FCSB – CFR Cluj, Alexandru Stoian avea doar 13 prezențe la nivel de seniori, toate pentru clubul care l-a crescut Farul Constanța. Deocamdată, atacantul în vârstă de 17 ani n-a marcat niciun gol și nu a reușit niciun assist în SuperLiga.

Cum i-a transferat Gigi Becali pe Stoian și Cercel

Alex Stoian n-a venit singur de la Farul. Gigi Becali l-a luat și pe fundașul Ionuț Cercel, care va ajunge de la vară sub comanda lui Elias Charalambous. La FANATIK SUPERLIGA,

ADVERTISEMENT

„Mi-a zis Meme că Stoian a crescut mult fizic. Are aproape 1,85. Nu am negociat nimic pentru el, cum au vrut ei așa am făcut. Am dat 500 de mii cu 500 de mii de euro pe fiecare.

Numai că 500 de mii sunt 100% că îi ia. De ce? Intră Stoian și joacă 5 meciuri, că trebuie să joace și trebuie să îl vedem. Poate nu acum, la anul sigur. Așa ia 100 de mii. Mai joacă încă 5 meciuri, mai ia 100 de mii, mai luăm campionatul și mai ia 100 de mii. Poate intră să joace în Europa și iar mai ia 100 de mii.

ADVERTISEMENT

Într-un an sau un an și jumătate pot să ia câte un milion pe fiecare jucător. Cred că le-am pus 30 sau 50 de milioane de euro clauzele de reziliere. Le-am pus la amândoi la fel.

Și eu cred că am dat lovitura cu ei. Pe Stoian o să îl ajutăm cu o problemă musculară acum și apoi o să îl băgăm”, a declarat latifundiarul din Pipera.

150 de mii de euro e cota de piață a lui Alexandru Stoian, conform transfermarkt.com