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Alexandru Stoian, devastat după FCSB – FK Auda 2-3. A încurcat rezultatul final

Alexandru Stoian a fost unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB în eșecul cu Auda, scor 2-3. După meci, puștiul roș-albaștrilor a fost atât de amărât de înfrângere încât a greșit rezultatul
Cristian Măciucă
24.07.2026 | 00:44
Alexandru Stoian devastat dupa FCSB FK Auda 23 A incurcat rezultatul final
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Alexandru Stoian, devastat după FCSB - FK Auda 2-3. A încurcat rezultatul final. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu
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Alexandru Stoian (18 ani) a intrat la pauza meciului FCSB – FK Auda și a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Fostul fotbalist al Farului a dat inclusiv o pasă de gol, dar nu a fost suficient pentru ca roș-albaștrii să evite înfrângerea și să nu tremure pentru calificarea în turul 3 Conference League.

Alexandru Stoian a dat o pasă de gol în FCSB – FK Auda 2-3

Alex Stoian a intrat la pauza meciului dintre FCSB și FK Auda, din turul 2 preliminar Conference League, când scorul era 2-1 pentru letoni. El a intrat în locul lui Eddy Gnahore și a dinamizat jocul fostei campioane a României. În minutul 71, fostul jucător de la Farul Constanța l-a servit excelent pe Aymen Boutoutaou, care a înscris la debutul său pentru roș-albaștri.

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Pe parcursul actului secund, Alex Stoian a marcat și un gol, dar reușita sa a fost anulată, corect, pentru ofsaid. La finalul partidei, pe care FCSB a pierdut-o cu 2-3, Marius Baciu a pus tunurile pe „centralul” David Fucsman. În schimb, Stoian, bulversat de modul în care a pierdut echipa sa, în minutul 90+4, a încurcat rezultatul.

„Da, este un egal, zic eu, nemeritat (n.r.- înfrângere), pentru că am ratat foarte mult. Am avut ghinion. În retur sper să ne iasă mai bine. (n.r.- despre arbitraj) Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre astea. Eu zic că a fost ghinion sau lipsă de concentrare la finalizare. 

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În orice meci în Europa sunt echipe bune. Trebuie să ne concentrăm mai mult și să reușim să câștigăm. Voiam să câștigăm și să mergem la ei cu moralul ridicat. Acum trebuie să ne antrenăm și să mergem acolo să câștigăm. Mister nu ne-a zis nimic, nu a ajuns în vestiar, cred”, a declarat Alexandru Stoian, conform sport.ro.

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FCSB e condamnată să câștige la retur

Alexandru Stoian nu își pierde speranța după 2-3 cu Auda. FCSB trebuie să întoarcă rezultatul în manșa secundă. Returul se va juca la Riga, joi, 30 iulie, de la ora 19:00. „Sunt fericit că reușesc să joc mai mult, să am contribuții. O să muncesc în continuare și sper să fac cel mai bun joc al meu. Clar e vis pentru mine să marchez în Europa (n.r.- dacă i-ar plăcea să marcheze în retur). Eu cred că returul va fi mult mai deschis și vom reuși să câștigăm. Le mulțumim fanilor că au venit, au fost superbi și îi așteptăm la următoarele meciuri”, a conchis atacantul roș-albaștrilor.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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