Alexandru Stoian jubilează după ce Radunovic l-a poreclit ”Golden Boy”: ”Mereu îmi spune că sunt cel mai bun”

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Ușor, ușor, Alexandru Stoian (18 ani) devine un jucător extrem de important pentru FCSB. Poreclit ”Golden Boy” de Risto Radunovic (34 de ani) după ce a dat golul de trei puncte cu FC Voluntari, puștiul a mărturisit că muntenegreanul îi este mereu aproape și îi oferă sfaturi.

Lui Alexandru Stoian îi place porecla primită de la Radunovic

După ce a marcat golul victoriei pentru FCSB în , Stoian a dezvăluit faptul că Radunovic îi spune tot timpul că este cel mai bun, iar aceste elogii îl ambiționează să muncească și mai mult.

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”Sunt fericit că intru și reușesc să ajut echipa, sunt fericit că suntem într-o perioadă bună, cu două victorii consecutive. Am stat în casă, nu am putut să fac nimic, am avut un singur antrenament, dar a fost de ajuns.

Frumos, mă bucur că e mereu alături de mine (n.r. – Radunovic) și mereu îmi spune că sunt cel mai bun și mă ambiționez. E o competiție, suntem toți jucători buni, de valoare și mie îmi place asta. Mi-a zis să intru și să dau gol, am început bine meciul. Apoi, au preluat ei ștafeta și cam atât. Cred că a dat el pe lângă ea, m-a atins pe mine și a intrat în poartă”, a declarat Stoian, la flash-interviu.

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Stoian a dus-o pe FCSB pe loc de play-off

Intrat pe teren în minutul 78, după ce Arnold Garita, , Alexandru Stoian a reușit să marcheze golul care a adus victoria FCSB-ului cu 2-1 după doar șapte minute. Atacantul a insistat la o centrare venită de la Ricardo Pădurariu, Alexandru Șuteu a avut o intervenție greșită, mingea l-a lovit pe Stoian și s-a dus în plasa porții apărate de slovenul Metod Jurhar.

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Victoria adusă de Alexandru Stoian i-a ajutat pe roș-albaștri” să acumuleze 18 puncte și să urce pe locul 6 în ierarhia SuperLigii, ultimul care asigură calificarea în play-off. În plus, este un succes de mora înaintea derby-ului cu Rapid din etapa următoare.