Alexandru Stoian la Concordia Chiajna! Alți 4 jucători de la FCSB merg în Liga 2. Exclusiv

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Vești importante pentru puștii de la FCSB. Nu mai puțin de cinci jucători U21 ai echipei din Capitală vor putea evolua în acest sezon în Liga 2, la Concordia Chiajna. Cele două cluburi au ajuns la un acord. Printre fotbaliști se numără și Alexandru Stoian.

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FCSB și Concordia Chiajna au început în această vară o colaborare prin care formația din Liga 2 poate folosi mai mulți dintre tinerii jucători ai roș-albaștrilor. Scopul parteneriatului este ca fotbaliștii care nu prind suficiente minute la prima echipă a FCSB să aibă posibilitatea să evolueze constant la seniori. Conform înțelegerii, Concordia poate utiliza maximum cinci jucători U21 de la FCSB.

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e. Este vorba despre portarul Rareș Andrei (16 ani), fundașul central Andrei Dăncuș (17 ani), mijlocașul ofensiv Mihai Toma (19 ani), atacantul lateral David Popa (19 ani) și atacantul Alexandru Stoian (18 ani).

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Cristian Tănase, președintele , a confirmat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA numele celor cinci jucători. Oficialul ilfovenilor a explicat și cum va funcționa înțelegerea. Dacă FCSB are nevoie de unul dintre fotbaliști, acesta va rămâne la dispoziția roș-albaștrilor. În caz contrar, va putea merge la Chiajna pentru a primi minute în Liga 2.

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„Sunt cinci jucători. Va veni un portar, Rareș Andrei, de 16 ani, Alex Stoian, Mihai Toma, Andrei Dăncuș vine și el, fundaș central. Și David Popa va veni. Cinci jucători vin. Atât prevede regulamentul. Acum două zile a fost validat regulamentul.

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Ne punem de acord la începutul săptămânii asupra acestor cinci jucători. Dacă e nevoie de ei la echipa lor, stau acolo, dacă nu, îi luăm noi. Așa asigurăm jocuri fotbaliștilor români sub 21 de ani. E o chestie bună pentru jucători. Ne-am mai întâlnit și am stabilit mai multe lucruri. Dacă e benefic pentru ambele cluburi și pentru jucători, de ce nu?”, a declarat Cristian Tănase, președintele Concordiei Chiajna, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.