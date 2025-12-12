Alexandru Țiriac a dat marea lovitură! Anunțul făcut de nepotul lui Ion Țiriac: ”În sfârșit am reușit”

ADVERTISEMENT

Alexandru Țiriac are 17 ani și este nepotul cel mare al miliardarului Ion Țiriac. Și iată că adolescentul a reușit în sfârșit ceea ce și-a propus și i-a mulțumit tatălui său pentru sprijinul acordat.

Alexandru Țiriac, admis la o universitate prestigioasă din Abu Dhabi

Fiul lui Ion Țiriac are doi băieți din căsnicia cu Elena Lazariuc. Este vorba despre Alexandru şi pe Nicholas Noah. Deși cuplul a divorțat în mare secret în 2017, iată însă că Ion Ion Țiriac își susține fiii.

Menționăm faptul că nepoții lui Ion Țiriac locuiesc în prezent în Dubai, alături de mama lor. Au o relație apropiată însă și cu tatăl lor, iar cea mai clară dovadă o reprezintă anunțul recent.

Alexandru Țiriac a fost admis la una dintre cele mai prestigioase Universităţi din Abu Dhabi. Este vorba despre New York University. Acesta a făcut anunțul într-o postare pe contul personal de socializare, iar Ion Ion Țiriac a repostat rândurile scrise.

Cât e taxa anuală la Universitatea New York din Abu Dhabi

De menționat e faptul că Universitatea unde a fost admis Alexandru Țiriac este extrem de cunoscută la nivel mondial. De altfel aceasta colaborează cu cea “mamă” din New York pentru a oferi o eduație de standarde înalte studenților admişi din peste 120 de ţări.

Taxa anuală însă este una de-a dreptul uriașă. Mai exact, studenții care sunt admiși la Universitatea New York din Abu Dhabi au de plătit o taxă anuală care pornește de la 65.000 de euro.

„În sfârşit am reuşit! Un mare mulţumesc lui Alexandru Ion Ţiriac pentru că întotdeauna m-a sprijinit”, a transmis Alexandru Ţiriac, după ce a fost admis la Universitatea New York din Abu Dhabi.

Iar tatăl său, Ion Ion Țiriac a distribuit la rândul său postarea fiului pe contul personal de socializare, alături de un mesaj. „Bărbat mare”, a transmis moştenitorul imperiului Țiriac.

Ion Ion Țiriac se ocupă de afacerile tatălui său

Menționăm faptul că recent, Ion Țiriac a fost întrebat cum reușește să își gestioneze afacerile. Cu această ocazie, miliardarul a recunoscut că , se ocupă în mare parte de business.

Totodată, miliardarul a vorbit și despre nepotul său cel mare. În opinia sa, Alexandru Țiriac a devenit deja ”un bărbat în toată firea”. Astfel, Ion Țiriac s-a declarat mândru.

„Trebuie să mă duc la un birou, dar în România se află foarte rar biroul. Mi s-a simplificat viaţa în România, am grijă de fundaţie doar, , îşi face treaba de la A la Z, îşi creşete copiii. Nepoţii mei sunt în regulă, Alexandru are 16 ani, 48 la picior, mai mult de atât nu putea să poarte”, a spus Ion Ţiriac, conform gsp.ro.