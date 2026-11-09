Sport

Alexandru Țiriac a renunțat la Aston Martin pentru o „bestie” chinezească de 3 milioane de euro

09.11.2026 | 10:22
Alexandru Tiriac a renuntat la Aston Martin pentru o bestie chinezeasca de 3 milioane de euro
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Bolid de 3.000 cai putere condus de Țiriac Bolid de 3.000 cai putere condus de Țiriac Bolid de 3.000 cai putere condus de Țiriac
Alexandru Țiriac și bestia BYD
Alexandru Țiriac a fost impresionat de un bolid chinezesc ce valorează 3 milioane de euro și care poate să depășească 500 de kilometri pe oră. Este vorba despre un model al producătorului BYD.
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Alexandru Țiriac este un mare pasionat de mașini, la fel ca și tatăl său, iar acum a pus ochii pe un model de 3 milioane de euro al producătorului chinez BYD. Este vorba despre Yangwang U9 Xtreme, o mașină expusă la Abu Dhabi.

Alexandru Țiriac a condus bestia BYD de 3.000 de cai putere și a fost impresionat

Moștenitorul imperiului Țiriac a testat modelul Yangwang U9 Xtreme și spune că a renunțat să mai conducă un bolid Aston Martin pentru a se putea bucura de mașina chinezească. Îmbrăcat ca și „James Bond”, sau cel puțin asta a fost senzația pe care a dorit să o lase, Alexandru Țiriac s-a lăudat cu isprava sa, lăudând mașina pe care a condus-o.

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„A trebuit să renunț la Aston pentru «micuțul» acesta, măcar pentru o zi… Timpul a fost factorul decisiv. M-a zguduit puțin, dar nu mi-a pierdut calmul. Licențiat să impresionez”, a scris Alexandru Țiriac pe Instagram. Modelul Yangwang U9 Xtreme este o marcă de lux a producătorului BYD și a fost supus unui test de viteză pe un drum din Abu Dhabi.

BYD Yangwang U9 Xtreme poate atinge 500 km/h și a intrat deja în Cartea Recordurilor

Astfel, bolidul a intrat în teste pe șoseaua internațională Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11)s, din regiunea Al Dhafra a orașului Abu Dhabi, fiind filmat în timp ce a atins viteza de 503,17 km/h (312,65 mile/oră). Conform Autoevolution, modelul U9 Extreme a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai rapidă mașină de serie din lume, precum și cea mai rapidă mașină electrică de serie.

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Autoturismul fusese prezentat drept un prototip în urmă cu trei ani și a atins pe pista Aeroportului din Wuhan viteza de 309 km/h. „Bestia” BYD a progresat, iar în octombrie 2024 pe circuitul de teste din Papenburg (Germania) a atins 391,94 km/h. A bătut recordul pentru o mașină de serie anul următor, un incredibil 496,22 km/h. Modelul U9 Xtreme dezvoltă o putere de 3.000 de cai putere.

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