Alexandru Țiriac a renunțat la Aston Martin pentru o „bestie” chinezească de 3 milioane de euro

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Alexandru Țiriac este un mare pasionat de mașini, la fel ca și tatăl său, iar acum a pus ochii pe un model de 3 milioane de euro al producătorului chinez BYD. Este vorba despre Yangwang U9 Xtreme, o mașină expusă la Abu Dhabi.

Alexandru Țiriac a condus bestia BYD de 3.000 de cai putere și a fost impresionat

U9 Xtreme și spune că a renunțat să mai conducă un bolid Aston Martin pentru a se putea bucura de mașina chinezească. Îmbrăcat ca și „James Bond”, sau cel puțin asta a fost senzația pe care a dorit să o lase, Alexandru Țiriac s-a lăudat cu isprava sa, lăudând mașina pe care a condus-o.

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„A trebuit să renunț la Aston pentru «micuțul» acesta, măcar pentru o zi… Timpul a fost factorul decisiv. M-a zguduit puțin, dar nu mi-a pierdut calmul. Licențiat să impresionez”, a scris Alexandru Țiriac pe Instagram. Modelul Yangwang U9 Xtreme este o marcă de lux a producătorului BYD și a fost supus unui test de viteză pe un drum din Abu Dhabi.

BYD Yangwang U9 Xtreme poate atinge 500 km/h și a intrat deja în Cartea Recordurilor

Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11)s, din regiunea Al Dhafra a orașului Abu Dhabi, fiind filmat în timp ce a atins viteza de 503,17 km/h (312,65 mile/oră). Conform Autoevolution, modelul U9 Extreme a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai rapidă mașină de serie din lume, precum și cea mai rapidă mașină electrică de serie.

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Autoturismul fusese prezentat drept un prototip în urmă cu trei ani și a atins pe pista Aeroportului din Wuhan viteza de 309 km/h. „Bestia” BYD a progresat, iar în octombrie 2024 pe circuitul de teste din Papenburg (Germania) a atins 391,94 km/h. A bătut recordul pentru o mașină de serie anul următor, un incredibil 496,22 km/h. Modelul U9 Xtreme dezvoltă o putere de 3.000 de cai putere.