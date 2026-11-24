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Băiatul cel mare al lui Ion Țiriac, Alexandru Țiriac, a emis un avertisment pentru fiii săi. Copiii care au rămas în grija figurii materne locuiesc în Emiratele Unite Arabe, însă tatăl lor vrea să-i învețe că viața nu este mereu roz și problemele pot apărea oricând.

Alexandru Țiriac, mesaj neașteptat pentru băieții lui

Ajuns la vârsta de 50 de ani Alexandru Țiriac încearcă să le insufle din înțelepciunea și experiența sa celorlalți. A început cu cei copii pe care-i are din mariajul cu fosta soție, Ileana Lazariuc (44 ani). Adolescenții Alexandru (18 ani) și Nicholas (17 ani) au primit o educație aleasă, la cele mai bune instituții din lume, dar sfaturile părinților primează.

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Cu siguranță, la acest aspect s-a gândit afaceristul care a povestit anterior că-i este . Cu toate acestea, fostul iubit al tenismenei Sorana Cîrstea vrea să ofere mai departe din lecțiile pe care le-a învățat. A decis să pună piciorul în prag prin intermediul unei postări de pe rețelele de socializare.

„Pentru copiii mei”, așa își începe fiul lui Ion Țiriac (87 ani) mesajul neobișnuit. Cuvintele sale puternice vin din lucrurile pe care le-a simțit pe propria piele. Mesajul moștenitorului imperiului ridicat de fostul mare jucător de tenis este construit ca un sfat înțelept. Acesta îi avertizează pe fiii săi legat de greutățile care apar la fiecare pas.

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Nimeni nu este pregătit niciodată pentru poverile ce pot veni din senin. În felul acesta Alexandru Țiriac vrea să le spună că indiferent ce li se întâmplă de acum înainte trebuie să-și păstreze aceleași valori. Umanitatea este calitatea pe care afaceristul o vede extrem de importantă în acest context. „Viața e un lucru al naibii de ciudat. Crezi că știi cine va rămâne lângă tine. Apoi, viața te lovește ca o nenorocită. Unii te trădează. Unii pleacă. Pe alții îi pierzi pentru totdeauna. Și, indiferent cât de mult lupți, nu ai absolut nimic de făcut”, a notat fiul miliardarului Ion Țiriac, la secțiunea Stories, de pe Instagram.

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Îndemnul lui Alexandru Țiriac pentru copiii săi

„Lumea merge mai departe, în timp ce lumea ta se prăbușește. Devii furios. Amar. Rece. Dar să devii un nemernic este ușor. Adevărata luptă este să nu lași durerea să-ți fure ultimul lucru care contează: umanitatea. Să-ți regăsești echilibrul. Să accepți. Să rămâi bun. Mai ales atunci când viața îți oferă toate motivele din lume să nu mai fii”, a completat Alexandru Țiriac, în aceeași postare din mediul virtual. Afaceristul este o persoană rezervată, care nu vorbește prea des despre familia sa. Cuvintele sale cântăresc extrem de mult și sunt văzute ca niște îndemnuri care vor dăinui multă vreme de acum înainte în mintea celor doi .

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Alexandru și Nicholas au venit pe lume în timpul poveștii de dragoste trăite cu Ileana Lazariuc. Părinții lor au format unul dintre cele mai frumoase și solide cupluri din showbiz-ul autohton, dar au decis să pună capăt mariajului în 2017. Abia 2 ani mai târziu au făcut publică hotărârea că au luat-o pe drumuri separate.

Superba șatenă a rămas în Dubai, în timp ce afaceristul își împarte timpul între România și Emiratele Unite Arabe. În ceea ce privește planul sentimental a avut o relație vreme de 5 ani cu Sorana Cîrstea. Despărțirea s-a produs la începutul anului 2026, Alexandru Țiriac fiind numit de sportivă drept „cel mai bun prieten”.