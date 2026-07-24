Alexandru Țiriac, mesaj emoționant despre cea mai mare binecuvântare: „Viața mi-a adus bucurii pe care nu aș avea cum să le răsplătesc”

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Un mesaj emoționant despre cea mai mare binecuvântare din viața lui Alexandru Țiriac a ajuns la inimile oamenilor. Cunoscutul afacerist este fericit cu existența pe care o duce și care i-a adus numeroase bucurii.

Alexandru Țiriac, recunoscător pentru un dar de preț

Alexandru Țiriac este un afacerist discret în ceea ce privește planul personal. S-a iubit cu tenismena Sorana Cîrstea, dar cei doi au renunțat la relație după 5 ani. Anterior, fiul miliardarului Ion Țiriac a fost însurat cu Ileana Lazariuc care locuiește în Emiratele Unite Arabe cu cei doi băieți ai săi, Alexandru și Nicholas.

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Superba șatenă a dezvăluit la un moment . A subliniat că nu este deranjată de faptul că este asociată în continuare cu numele acestuia. Acum a venit rândul omului de afaceri să discute despre copiii săi și ai cunoscutei actrițe. Fiul cel mare a împlinit 18 ani în luna martie.

În schimb, fiul cel mic a făcut 17 ani în iunie. Pe o rețea de socializare bărbatul a recurs la o postare specială care îi are în centrul atenției pe cei doi urmași, după ce . S-a arătat extrem de recunoscător pentru darul cel mai de preț primit de la Divinitate. Mai mult decât atât, a transmis care este statusul relațional al celor doi fii.

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„Am avut câteva reușite, dar am avut parte și de multe eșecuri. Viața mi-a adus bucurii pe care nu aș avea cum să le răsplătesc, precum și lecții pe care nu le voi uita niciodată. Dar Dumnezeu mi-a dat cea mai bună răsplată, acești doi tineri, și nu trece nici măcar o zi în care să uit să-i mulțumesc pentru că m-a binecuvântat cu ei.

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Apropo, doamnelor, sunt singuri și pretențioși din fire”, a scris Alexandru Țiriac, pe Instagram. Mesajul emoționant apare notat pe o imagine în care sunt surprinși nepoții lui Ion Țiriac. Aceasta este una dintre puținele ocazii în care afaceristul român postează imagini cu băieții săi și al fostei partenere, Ileana Lazariuc.

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Cum îi numește Ion Țiriac pe nepoții săi

În una dintre declarațiile sale miliardarul Ion Țiriac s-a arătat mândru de nepoții săi. În urmă cu ceva vreme spunea că nepotul cel mare, care avea atunci 16 ani, poartă o mărime uriașă la picior, și anume 48. Ulterior, celebrul om de afaceri i-a descris într-un fel unic. Concret, a transmis că sunt deja „băieți mari”.

Totodată, a menționat că Alexandru Junior a ajuns la o înălțime de 1.95 m. Are toate motivele să vorbească în cei mai frumoși termeni despre ei, părinții reușind să păstreze o relație bună după divorț. Alexandru Ion Țiriac și Ileana Lazariuc au format un cuplu vreme de 17 ani. S-au separat în mare secret, în 2017. Abia în 2019 s-a aflat despre destrămarea mariajului.