Sport

Alexandru Țiriac, reacție neașteptată după ce Simona Halep și Dorin Mateiu s-au afișat în public. Cum a numit-o pe fosta tenismenă

Ce a putut să spună Alexandru Țiriac despre momentul în care Simona Halep și Dorin Mateiu au apărut în loja regală de la Wimbledon. Toți au rămas uimiți.
Alexa Serdan
14.07.2026 | 09:45
Alexandru Tiriac reactie neasteptata dupa ce Simona Halep si Dorin Mateiu sau afisat in public Cum a numito pe fosta tenismena
Ce spune Alexandru Țiriac despre Simona Halep. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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După ce Simona Halep și Dorin Mateiu s-au afișat în public, fără niciun fel de reținere, Alexandru Țiriac, a venit cu o reacție neașteptată. Iată cum a numit-o pe fosta jucătoare de tenis, retrasă din activitatea competițională în februarie 2025.

Ce părere are Alexandru Țiriac despre Simona Halep

În social media Alexandru Țiriac este o persoană activă care își ține fanii la curent cu diverse imagini și sfaturi. De curând a lansat un avertisment pentru români, îndemnându-i să fie cumpătați în următorii 2 ani. Pe aceeași pagină a postat acum un mesaj care are legătură cu o fostă jucătoare de tenis din țara noastră.

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Fiul celebrului miliardar Ion Țiriac și-a expus părerea sinceră despre Simona Halep (34 ani). Reacția sa a venit după ce campioana mondială a fost surprinsă în loja regală de la Wimbledon împreună cu actualul iubit, Dorin Mateiu (58 ani). Cei doi au bifat prima apariție publică, lăsând în urmă toate speculațiile despre relația lor.

Momentul în care au pozat ca și cuplu a fost unul uimitor și care a stârnit numeroase reacții. Fostul soț al superbei Ileana Lazariuc a rămas uimit de eleganța de care a dat dovadă fosta jucătoare. Ea a purtat o rochie albastră, rafinată, ieșind în evidență. Cu această ocazie, a fost numită într-un fel complet surprinzător.

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„Prea cool, prea multă clasă (n.red. – referindu-se la Simona Halep). Două rivale și o Regină în cel mai special decor din lume. Simona Halep, ai reușit! Și nu puteam fi mai mândru de atât”, a scris Alexandru Țiriac, la InstaStory, de pe contul de Instagram. Pe această pagină fiul lui Ion Țiriac este urmărit de aproape 33.000 de persoane.

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În aceeași notă, rivalitatea la care se referă cunoscutul afacerist este cea dintre Simona Halep și tenismena cehă Petra Kvitova (36 de ani), dublă campioană la Wimbledon (2011 și 2014). De-a lungul carierei sale românca s-a impus în trei dintre cele patru meciuri. Unica victorie a Petrei Kvitova a fost în anul 2016, la Wuhan.

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Simona Halep, recunoscătoare pentru cuvintele lui Alexandru Țiriac

Imediat ce Simona Halep a văzut postarea lui Alexandru Țiriac a recurs la un gest special. Fosta tenismenă nu a lăsat deoparte cuvintele pe care afaceristul le-a spus printr-un mesaj inedit, mai ales că a fost etichetată în postarea de pe rețelele de socializare. Astfel, superba șatenă a luat atitudine în mediul virtual.

Prin urmare, a repostat la secțiunea Stories cuvintele acestuia care includ o imagine chiar din loja regală de la Wimbledon. În această fotografie fostul lider mondial apare cu iubitul ei, Dorin Mateiu. În poză se mai observă și alte chipuri celebre, cum ar fi cel al Prințesei de Wales, cunoscută de mulți drept Kate Middleton.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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