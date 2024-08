Alexandru Tudor a arbitrat un meci încheiat 12-0! Costumație inedită pentru omul de încredere al lui Gigi Becali. Foto

Alexandru Tudor a părăsit prima scenă a fotbalului, cea în care era arbitru central și a luat drumul credinței. Alături de patronul celor de la FCSB. La 52 de ani, omul de încredere al lui .

Omul de încredere al lui Gigi Becali, surprins într-o ipostază inedită

Așadar, fostul arbitru s-a aflat la centru pentru prima dată după 6 ani într-un meci amical dintre Academia Germană de Fotbal și A.S. Clinceni, scor 12-0. În cadrul partidei, omul de încredere al lui Gigi Becali a fost surprins într-o ipostază inedită.

ADVERTISEMENT

Alexandru Tudor, cunoscut ca fiind un om foarte credincios, și-a cusut o cruce peste sigla sponsorului tehnic. Firma de echipament Joma. Arbitrul de 52 de ani a purtat aceeași cruce roșie, pe care o poartă și Gigi Becali, având aceleași însemne.

Așadar, pe aceasta scrie în limba greacă “IC XC NIKA”, iar acest lucru înseamnă “Iisus Hristos biruiește”. Alături de patronul celor de la FCSB, Alexandru Tudor este tot timpul prezent la slujbele Catedralei Patriarhale din București.

ADVERTISEMENT

“Un meci amical, cât 10 meciuri oficiale. Un meci amical, din care sportivii, antrenorii și părinții învață cât în 10 meciuri oficiale cum trebuie să se joace, cum trebuie să se arbitreze. Dar și cum trebuie să se comporte, cum trebuie să încurajeze, cum trebuie să reproșeze. Și într-un final cum trebuie să susțină sportul.

Și toate acestea pentru că, în baza Academiei Germane de Fotbal, la centru, a fost nimeni altul, decât marele arbitru internațional Dl. Alexandru Tudor.

ADVERTISEMENT

Un meci amical care la sfârșit a fost aplaudat de către toată lumea, inclusiv de către părinții adversarilor, chiar dacă a fost vorba de o victorie categorică. Rezultat: F.A.G.F. U17 – A.S. Clinceni, scor: 12 -0″, au scris cei de la Academia Germană de Fotbal pe pagina de .

Alexandru Tudor, schimbare radicală după retragere

Prezent la pe Arena Națională, atunci când FCSB a primit trofeul în sezonul precedent, .

ADVERTISEMENT

Întrebat despre acest lucru, omul de încredere al lui Gigi Becali a clarificat că nu are acest statut: “Sunt căsătorit și am un copil, nu am voie să mă călugăresc. Este tot ceea ce vă pot spune despre mine”.