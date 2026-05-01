Alexandru Tudor a dezvăluit discuția genială de pe teren dintre Zidane și Desailly: ”Am rămas șocat! Bă, de unde sunt ăștia?” Video

În cadrul discursului ținut în fața tinerilor sportivi, fostul arbitru a povestit o întâmplare dintr-un meci internațional cu uriașii fotbaliștii francezi Zinedine Zidane și Marcel Desailly. Ce i s-a întâmplat atunci l-a marcat pe Alexandru Tudor (54 de ani).

Alexandru Tudor, întâmplare ireală cu Zidane și Desailly

Invitat la Junior Athlete Summit să țină un discurs despre mindset, obiective și disciplină, Alexandru Tudor și-a surprins ascultătorii cu un moment din antologia fotbalului. Un dialog incredibil între Zinedine Zidane și Marcel Desailly, în timpul meciului Malta – Franța 0-4, din preliminariile EURO 2004, pe care l-a arbitrat.

”Îl faultează cineva pe Zidane și eu aleg să nu-l bag în seamă. Și el îmi zice: ‘Ce faci, nu-mi dai fault?’. Mă întorc și plec, îmi văd de treabă, nu mă iau la bătaie, nu mă iau la ceartă cu el. El era liderul lui Real Madrid, eu eram liderul școlii de arbitri, nici măcar de la Ceahlăul că acolo era Pinalti.

Băiatul ăsta după 2-3 minute se duce la căpitanul de echipă, la Marcel Desailly, și îi zice: ‘Vorbește tu cu el că nu mi-a dat fault. Ești căpitanul echipei’. Și Desailly, la 1,90 metri și arătând ca ‘The Rock’ zice: ”Ai dreptate. Eu sunt căpitanul echipei. Tu ești jucător, el e arbitru. Du-te, joacă și marchează’.

Mi-am zis: ‘Bă, de unde sunt ăștia? Ăștia lucrează după principii. Ăla a pus lucrurile în ordine’. S-a făcut 4-0 în 10 minute, de la 0-0. Am rămas șocat. Bă, de unde vin ăștia că eu veneam de la Ceahlăul, acolo cu proteste, cu d-alea, știți foarte bine. Cum am vrut să fiu? Ca ăia de jos sau ca ăia de sus? Astea sunt reperele de care avem nevoie. Să ne legăm de ce e bun”, a spus Tudor.

Tudor s-a apropiat foarte mult de biserică

Considerat unul dintre cei mai buni cavaleri ai fluierului români de după Revoluție, Alexandru Tudor a hotărât să iasă din viața publică în momentul în care și-a încheiat prodigioasa carieră de arbitru.

Supranumit ”Brad Pitt” pentru asemănarea cu celebrul actor american, Tudor . El și-a lăsat barbă, s-a apropiat foarte mult de patronul FCSB, Gigi Becali, și de învățăturile bisericești.

Întâmplarea nefericită care l-a ajutat pe Alexandru Tudor să ajungă arbitru

Puțină lume știe că Alexandru Tudor era un fotbalist de perspectivă, dar un tragic i-a pus capăt carierei. Andrei Vochin a povestit la ”Oldies but Goldies” cum acesta a fost împușcat în ambele picioare în finalul anului 1989.

”Alexandru Tudor juca fotbal, era junior la Voința București. Avea 18 ani și a plecat la Revoluție, ca orice tânăr, în centrul Bucureștiului. S-au dus mai întâi la CC, pe urmă la Televiziunea Română, ajuta soldații, le aducea apă și mâncare celor care apărau Televiziunea Română de teroriștii care nu știm unde au fost.

La un moment dat, unuia dintre soldați i s-au terminat gloanțele din încărcător. Unde o fi tras ăla și de ce o fi tras, nu se știe. I-a dat lui Sandu să bage gloanțe în încărcător, a băgat, i-a dat arma înapoi. El avea un loc unde se ascundea și fugea până la TAB. În drumul ăsta o dată au tras, i-au secerat ambele picioare. A avut fracturi de tibie, de peroneu, mușchiul, nervii… a fost la un pas de paralizie, dar și de amputare. A scăpat de amândouă.

Din nefericire pentru el, nu a mai putut juca fotbal, de aceea s-a apucat de arbitraj foarte devreme. S-a întâmplat la 18 ani chestia asta, după ce s-a refăcut și a putut să înceapă ușor-ușor să alerge, pe la 21 de ani cred că s-a apucat de arbitraj. Revoluția i-a schimbat destinul, din fotbalist în arbitru.

Destinul lui s-a mai schimbat, el era membru al galeriei celor de la Dinamo, era fan dinamovist și a ajuns să fie în anturajul lui Gigi Becali. A fost considerat revoluționar, erou al Revoluției și a fost la Cupa Mondială din 1990, invitat la meciurile de la Bari cu Camerun și de la Napoli cu Argentina, din cauza acestui eveniment”, a povestit Vochin.