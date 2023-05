Alexandru Tudor a revenit în arbitraj chiar în ziua în care FCSB joacă pentru titlu. Cum arată acum și ce meci a primit favoritul lui Becali. Foto exclusiv

în perspectiva luptei la titlu. Roș-albaștrii nu au voie să piardă dacă își doresc să lupte la campionat până în ultima etapă. În ziua marelui derby, și om din anturajul vicecampioanei, s-a întors în arbitraj!

Alexandru Tudor a revenit în arbitraj în ziua derby-ului Farul – FCSB! La ce meci a fost delegat

Fost arbitru FIFA, Alexandru Tudor și-a încheiat cariera în iarna lui 2018. La patru ani și jumătate distanță, cel poreclit „Brad Pitt” a fost suprins ducând din nou fluierul la gură.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 51 de ani, Tudor a fost delegat la un meci de Liga 5 din cadrul Asociației Municipale de Fotbal București. Fostul mare cavaler al fluierului a împărțit dreptatea pe stadionul „Tracțiunea” din Chitila, la confruntarea dintre ACS Tracțiunea și AS Metropolitan Fotbal & Motor Club Bucureşti. Partida s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 6-3.

Rezultatul a fost unul destul de previzbil având în vedere situația în clasament a celor două echipe. Metropolitan este pe locul 5 în Liga 5, cu 51 de puncte, la 11 lungimi de Tracțiunea, formație aflată pe poziția a 9-a.

ADVERTISEMENT

Băiatul lui Alexandru Tudor a debutat în acest sezon la FCSB

Deși echipa lui Gigi Becali e la Constanța pentru derby-ul de titlu cu FCSB, în mod cert, Alexandru Tudor va sta cu sufletul la gură la partida care se va disputa pe stadionul din Ovidiu. Fiul fostului arbitru FIFA este legitimat la FCSB!

Vlad Tudor (19 ani), care joacă pe postul de atacant la gruparea roș-albastră, . Se întâmpla pe 10 noiembrie 2022, când FCSB remiza la Galați, scor 0-0, într-un meci din faza grupelor Cupei României.

ADVERTISEMENT

„Am avut o șansă să marchez, dar nu am reușit. Speram, nu eram sigur că voi debuta. M-a ajutat Dumnezeu și am debutat astăzi. Am vrut să intru bine, m-am speriat puțin pentru că ritmul e diferit față de cel cu care sunt obișnuit.

Tata nu mi-a spus nimic, nu știa că voi debuta. Sunt câțiva fotbaliști pe care îi admir, cum ar fi Zlatan Ibrahimovic, Messi, Ronaldo și Hagi. Mi-a plăcut mai mult mingea decât fluierul”, declara Vlad Tudor după debutul la FCSB.

ADVERTISEMENT

Alexandru Tudor i-a favorizat pe roș-albaștri

În urmă cu aproximativ doi ani, Alexandru Tudor a făcut o dezvăluire-șoc. într-un meci cu CFR Cluj. „Am avut până la pauză un meci perfect, căpitanii mă respectau, echipele se comportau impecabil, jocul era cursiv, foarte frumos. Intrând cu senzația asta de suficiență, de a putea controla orice și de a crede că poți face treaba asta de unul singur, m-am dus la pauză și m-am relaxat.

ADVERTISEMENT

„M-am întors cu lipsă de concentrare. Și prin minutul 50 i-am spus arbitrului de rezervă: ‘Nu-l pui tu pe Andone să stea jos?’. Adică mă ocupam de lucruri colaterale jocului”. Și în clipa aia, fundașul central de la CFR Cluj dă o diagonală de 60 de metri, Semedo se întâlnește cu portarul Zapata la 55 de metri de mine și eu văd corner, dar toată lumea știe că a fost penalty!”, se confesa, la vremea respectivă, Alexandru Tudor.