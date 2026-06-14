Sport

Alexandru Tudor, apariție șocantă la sfințirea bisericii lui Gigi Becali. Absență surprinzătoare de la eveniment. Foto

Fostul arbitru internațional, Alexandru Tudor, a atras toate privirile la sfințirea bisericii lui Gigi Becali. La eveniment au participat numeroase persoane apropiate patronului de la FCSB
Cristian Măciucă
14.06.2026 | 18:00
Alexandru Tudor aparitie socanta la sfintirea bisericii lui Gigi Becali Absenta surprinzatoare de la eveniment Foto
SPECIAL FANATIK
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Alexandru Tudor, apariție șocantă la sfințirea bisericii lui Gigi Becali. Absență surprinzătoare de la eveniment. FOTO: Fanatik
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Așteptarea a luat sfârșit pentru Gigi Becali (67 de ani). Latifundiarul din Pipera a organizat sfințirea noii sale biserici. La eveniment au participat numeroase persoane din anturajul patronului de la FCSB. Printre invitații lui Becali s-au numărat și Alexandru Tudor (54 de ani) și Valeriu Argăseală (70 de ani), care au atras toate privirile datorită ținutelor lor.

Alexandru Tudor și Valeriu Argăseală, prezențe surprinzătoare la sfințirea bisericii lui Gigi Becali

Alexandru Tudor este cunoscut pentru apropierea sa de valorile religioase și pentru discreția din ultimii ani. Fostul arbitru FIFA a fost prezent la ceremonia de sfițire oraganizată de Gigi Becali la biserica din Pipera. Îmbrăcat în straie preoțești, Tudor a fost implicat activ în timpul ceremoniei.

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Alexandru Tudor
Alexandru Tudor, în straie preoțești la sfințirea bisericii din Pipera. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

În schimb, Valeriu Argăseală a ales să stea mai retras și să asculte slujba oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, părinte căruia Gigi Becali i-a sărutat mâna în semn de respect. Deși s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii ani, Argăseală, care în august va împlini 71 de ani, a părut complet schimbat. Îmbrăcat într-o ținută modernă, oficialul de la FCSB a afișat un look tineresc și a atras imediat toate privirile.

valeriu argăseală
Valeriu Argăseală va împlini 71 de ani pe 14 august 2026. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

De ce a lipsit, de fapt, Mihai Stoica

Dacă prezența lui Alexandru Tudor și a lui Valeriu Argăseală au surprins pe toată lumea, o absență remarcată de cei prezenți a fost cea a lui Mihai Stoica. Președintele C.A. de la FCSB este unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Gigi Becali și omul de încredere al latifundiarului din Pipera. Lipsa lui MM Stoica de la sfințirea bisericii din Pipera are însă o explicație. Oficialul roș-albaștrilor se află în această perioadă în vacanță și nu a putut fi prezent la evenimentul organizat de Gigi Becali.

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Slujba de sfințire a bisericii din Pipera a început duminică, 14 iunie, la ora 08:00. Lăcașul sfânt nu este însă gata. La biserica ctitorită de Gigi Becali se pot oficia slujbe religioase, dar ceremonia de târnosire va fi peste trei ani, atunci când lucrările vor fi finalizate.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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