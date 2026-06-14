Alexandru Tudor, apariție șocantă la sfințirea bisericii lui Gigi Becali. Absență surprinzătoare de la eveniment. Foto

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Așteptarea a luat sfârșit pentru Gigi Becali (67 de ani). Latifundiarul din Pipera a organizat sfințirea noii sale biserici. La eveniment au participat numeroase persoane din anturajul patronului de la FCSB. Printre invitații lui Becali s-au numărat și Alexandru Tudor (54 de ani) și Valeriu Argăseală (70 de ani), care au atras toate privirile datorită ținutelor lor.

Alexandru Tudor și Valeriu Argăseală, prezențe surprinzătoare la sfințirea bisericii lui Gigi Becali

Alexandru Tudor este cunoscut pentru apropierea sa de valorile religioase și pentru discreția din ultimii ani. Fostul arbitru FIFA a fost prezent la ceremonia de sfițire oraganizată de Gigi Becali la biserica din Pipera. Îmbrăcat în straie preoțești, Tudor a fost implicat activ în timpul ceremoniei.

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În schimb, Valeriu Argăseală a ales să stea mai retras și să asculte slujba oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, părinte căruia Gigi Becali i-a sărutat mâna în semn de respect. Deși s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii ani, Îmbrăcat într-o ținută modernă, oficialul de la FCSB a afișat un look tineresc și a atras imediat toate privirile.

De ce a lipsit, de fapt, Mihai Stoica

Dacă prezența lui Alexandru Tudor și a lui Valeriu Argăseală au surprins pe toată lumea, o absență remarcată de cei prezenți a fost cea a lui Mihai Stoica. Președintele C.A. de la FCSB este unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Gigi Becali și omul de încredere al latifundiarului din Pipera. Lipsa lui MM Stoica de la sfințirea bisericii din Pipera are însă o explicație. Oficialul roș-albaștrilor se află în această perioadă în vacanță și nu a putut fi prezent la evenimentul organizat de Gigi Becali.

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. Lăcașul sfânt nu este însă gata. La biserica ctitorită de Gigi Becali se pot oficia slujbe religioase, dar ceremonia de târnosire va fi peste trei ani, atunci când lucrările vor fi finalizate.

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