Alexandru Tudor, amintiri cutremurătoare de la Revoluție. „Am stat trei zile cu gloanțele în mine!” VIDEO

Alexandru Tudor a fost invitat la emisiunea „Profesioniștii”, realizată de Eugenia Vodă la TVR 1, și a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre experiența dramatică pe care a trăit-o în Revoluția declanșată de lovitura de stat din decembrie 1989, care a dus la căderea regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu.

Fostul arbitru Alexandru Tudor, acum consilierul lui Gigi Becali la FCSB, a fost împușcat în picioare, în ambele tibii, iar medicii nu i-au scos gloanțele timp de 3 zile pentru că se temeau că vor… exploda! Nebunia Revoluției… Nebunia „teroriștilor”…

Calvarul lui Alexandru Tudor a început în zona Pieței Aviatorilor din dorința fostului arbitru de a ajuta un soldat care rămăsese fără muniție. I s-a părut normal să-l ajute, să-i umple încărcătoarele cu gloanțe, așa că… mai bine îl lăsăm pe Alexandru Tudor să povestească…

„La Revoluție eram pe stradă cu un prieten, eram bucuroși. Bunicul meu nu era bucuros. Mi-a zis: «Nu ieși din casă! Lasă-i pe ăștia să facă ce vor!». În fața blocului nostru era un ostaș care își făcea loc printre niște crengi ca să tragă în Piața Aviatorilor. Și am văzut că a rămas fără gloanțe…”

„Mi s-a părut normal să îl ajut așa că m-am dus la el. Mi-a zis să iau două încărcătoare și să le umplu cu gloanțe. Nu e greu să bagi gloanțe într-o armă, e ușor să ucizi. Greu e să faci ceva să salvezi o viață”

„După ce am terminat acolo, noi am vrut să plecăm și ne-am lipit de un zid și așteptam să se oprească din tras ca să traversăm. S-a întrerupt rafala respectivă și când am vrut să plec, am simțit cum îmi intră două gloanțe în picioare, în tibii”

„Am căzut și am început să țip, iar la un moment dat apare un comandat sau ceva care țin minte că avea o căciulă sovietică. I-am zis: «Scoate-mă de aici că altfel nu mai scapi de mine!». Când am ajuns într-un loc mai sigur, am leșinat imediat de durere”

