Alexandru Tudor, împuşcat la Revoluţia din 1989: „A fost la un pas de paralizie!”. Cum i s-a schimbat viaţa

Alexandru Tudor (54 de ani) se numără printre cei mai importanți „centrali” pe care fotbalul românesc i-a avut în ultimele decenii, însă viața acestuia putea fi foarte diferită. Andrei Vochin a vorbit la emisiunea OLDIES BUT GOLDIES despre momentele cumplite prin care a trecut Alexandru Tudor la Revoluție, acesta fiind împușcat în ambele picioare.

Alexandru Tudor, împuşcat la Revoluţia din 1989

Alexandru Tudor avea 18 ani în 1989 și activa ca fotbalist la Voința București, însă viața sa s-a schimbat drastic după cele petrecute la Revoluție, acesta fiind împușcat în ambele picioare. „Alexandru Tudor juca fotbal, era junior la Voința București. Avea 18 ani și a plecat la Revoluție, ca orice tânăr, în centrul Bucureștiului. S-au dus mai întâi la CC, pe urmă la Televiziunea Română, ajuta soldații, le aducea apă și mâncare celor care apărau Televiziunea Română de teroriștii care nu știm unde au fost.

La un moment dat, unuia dintre soldați i s-au terminat gloanțele din încărcător. Unde o fi tras ăla și de ce o fi tras, nu se știe. I-a dat lui Sandu să bage gloanțe în încărcător, a băgat, i-a dat arma înapoi. El avea un loc unde se ascundea și fugea până la TAB. În drumul ăsta o dată au tras, i-au secerat ambele picioare. A avut fracturi de tibie, de peroneu, mușchiul, nervii… a fost la un pas de paralizie, dar și de amputare. A scăpat de amândouă”, a afirmat Andrei Vochin la emisiunea OLDIES BUT GOLDIES.

Cum s-a schimbat viața lui Alexandru Tudor după Revoluție

Cele petrecute la Revoluție i-au schimbat viața lui Alexandru Tudor, care a renunțat la cariera de fotbalist și a devenit arbitru. „Din nefericire pentru el, nu a mai putut juca fotbal, de aceea s-a apucat de arbitraj foarte devreme. S-a întâmplat la 18 ani chestia asta, după ce s-a refăcut și a putut să înceapă ușor-ușor să alerge, pe la 21 de ani cred că s-a apucat de arbitraj.

Revoluția i-a schimbat destinul, din fotbalist în arbitru. Destinul lui s-a mai schimbat, el era membru al galeriei celor de la Dinamo, era fan dinamovist și a ajuns să fie în anturajul lui Gigi Becali. A fost considerat revoluționar, erou al Revoluției și a fost la Cupa Mondială din 1990, invitat la meciurile de la Bari cu Camerun și de la Napoli cu Argentina, din cauza acestui eveniment”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cine este Alexandru Tudor

a debutat ca arbitru în prima divizie a României în 1999, la o partidă între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. A activat la acest nivel timp de aproape două decenii, anunțându-și retragerea în 2018. Acesta a condus 381 de meciuri în prima divizie a României, iar la momentul retragerii deținea recordul din acest punct de vedere, însă între timp a fost depășit de Sebastian Colțescu, care a trecut borna de 400 de partide. În perioada 2001-2016, Alexandru Tudor s-a aflat pe lista FIFA, fiind delegat în mare măsură la partide din Cupa UEFA/Europa League.

S-a aflat la centru la un singur meci din grupele UEFA Champions League, FC Barcelona – FC Basel 1-1, disputat în 2008. La nivel internațional, a condus partide din preliminariile de Cupă Mondială și EURO, însă nu a fost prezent la vreun turneu final. După retragerea din cariera de arbitru, , fiind chiar angajat al clubului FCSB. În mare măsură însă, acesta s-a dedicat Bisericii, prezențele sale în spațiul public fiind extrem de rare în ultimii ani.