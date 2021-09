Alexandru Tudor recunoaște că a favorizat Steaua în derby-urile cu CFR Cluj: „Mi s-a distrus tot soclul de om cinstit”. Video

Fostul mare arbitru internațional și de Liga 1, Alexandru Tudor, actualmente , a admis în sfârșit în cadrul unei emisiuni, ceea ce CFR Cluj a strigat ani de zile la adresa meciurilor în care arbitra la centru pe ardeleni,

Cel mai cu cântec meci a fost în 2008, când a făcut praf un derby pierdut cu 3-1 de clujeni, iar CFR-ul l-a recuzat pe arbitru la meciurile de pe teren propriu. Unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Tudor a fost Iuliu Mureșan, actualul președinte al lui Dinamo.

Alexandru Tudor își toarnă cenușă în cap la 13 ani distanță de la un derby dintre Steaua și CFR Cluj

Alexandru Tudor își face mea culpa după ce la acel meci din 2008 le-a refuzat două penalty-uri celor de la CFR Cluj la scorul de 1-1. Portarul brazilian Zapata îl punea la pământ în careu pe Semedo, în timp ce a doa lovitură de la unsprezece metri ar fi trebuit acordată după un faul la Leao.

Fostul mare arbitru s-a „spovedit” în cadrul unei discuții cu părintele Constantin Necula pe site-ul arhicunoscut în lumea creștin ortodoxă și nu numai: „Am avut până la pauză un meci perfect, căpitanii mă respectau, echipele se comportau impecabil, jocul era cursiv, foarte frumos. Intrând cu senzația asta de suficiență, de a putea controla orice și de a crede că poți face treaba asta de unul singur, m-am dus la pauză și m-am relaxat”, a explicat Tudor cum a scăpat meciul din mână în repriza a doua.

În startul părții secunde a meciului, Tudor era mai interest de ceea ce se întâmplă pe marginea terenului așa cum povestește chiar el: „M-am întors cu lipsă de concentrare. Și prin minutul 50 i-am spus arbitrului de rezervă: «Nu-l pui tu pe Andone să stea jos?». Adică mă ocupam de lucruri colaterale jocului”.

Ce s-a întâmplat la primul penalty neacordat pentru CFR Cluj: „Toată lumea știe că a fost”

a mărturisit cum a rupt liniștea și echilibrul acelei partide pe care a condus-o excelent până în minutul 55: „Și în clipa aia, fundașul central de la CFR Cluj dă o diagonală de 60 de metri, Semedo se întâlnește cu portarul Zapata la 55 de metri de mine și eu văd corner, dar toată lumea știe că a fost penalty!!!”.

Fostul cavaler al fluierului acuză și acum faptul că a avut extrem de mult de suferit după acel meci în care și-a pierdut credibilitatea, însă a ieșit din asta mult mai puternic: „De acolo s-a spart toată această chestiune. În momentul respectiv n-am realizat că e un câștig, această mare lovitură pe care o simțeam. Mi s-a distrus tot soclul de om cinstit, de om puternic care poate gestiona orice tip de meci”.

Cum i-a schimbat viața un călugăr pe muntele Athos: „Am simțit schimbarea la 90 de grade

Alexandru Tudor a făcut de atunci mulți pași pe drumul credinței și este cunoscut ca un creștin ortodox în adevăratul sens al cuvântului. Totul a început cu : „După acest meci, care s-a lăsat cu un scandal imens, am ajuns la Sfântul Munte.

Și în momentul când am ajuns acolo m-am întâlnit cu un părinte care mi-a transmis gândul lui Dumnezeu prin gura lui. Am întrebat: «Noi, arbitrii, ce trebuie să facem?». Eram trei. El a închis ochii, s-a rugat și am simțit schimbarea de 90 de grade”.

Acel preot i-a explicat lui cum poate depăși momentele grele din timpul partidelor și l-a sfătuit să se roage pentru toți cei prezenți la partide: „«Dumneata știi ce înseamnă Liturghie? Ce fac eu în altar dumneata ai datoria să faci pe teren. Trebuie să te pregătești ca un preot, să te spovedești, să te împărtășești la fiecare meci ca să aduci duhul lui Dumnezeu pe teren.

Trebuie să te rogi pentru jucători, pentru spectatori, pentru antrenori, pentru toată lumea. Trebuie să aduci acest duh pe teren». Și-am rămas șocat!”