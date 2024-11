Alexandru Tudorie, decisiv din nou pentru Petrolul Ploiești! A marcat și împotriva Rapidului. Video

Atacantul a fost lansat perfect de către Lucian Dumitriu în minutul 61, care a trimis o centrare bună în fața porții, Alexandru Tudorie reluând perfect în poartă, fără speranțe pentru Marian Aioani.

Alexandru Tudorie, decisiv din nou pentru Petrolul Ploiești

, acesta marcând golul egalării în confruntarea din deplasare cu Rapid, ajungând la un total de șapte goluri în actualul sezon de SuperLiga 1.

Atacantul „lupilor galbeni” are în acest sezon nu mai puțin de opt goluri și două pase decisive la Petrolul Ploiești, în toate competițiile, dintr-un total de 15 meciuri jucate.

Alexandru Tudorie a ajuns la Petrolul Ploiești în vară, din postura de fotbalist liber de contract, iar ultimul club la care a evoluat a fost UTA, la care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

A marcat un gol important și împotriva FCSB-ului

pentru Petrolul Ploiești și împotriva FCSB-ului, fosta sa echipă, în urma unei gafe făcută de Ștefan Târnovanu, „lupii galbeni” fiind în inferioritate numerică timp de mai bine de 70 de minute:

„Mă bucur că am reușit să luăm punctul meritat. A fost un rezultat meritat, pentru că am controlat meciul în totalitate de când ei au luat cartonaşul roşu.

Nu m-am speriat la acea fază, a fost o lovitură, m-a lovit cu cotul, eu am continuat să lupt până la final şi am şi reuşit să înscriu. Ne-am creat și câteva ocazii și mă bucur că pe final am reușit să luăm un punct”.

„Din păcate nu am fost concentrați la centrări și asta ne-a costat puțin. S-au aparat foarte bine în ultimii 30 de metri. Sunt probleme și nu vreau să divulg, merităm mult mai mult.

Suntem o familie și merităm mult mai mult. Mi se face pielea de găina”, a mai spus atacantul Petrolului Ploiești la finalul confruntării cu FCSB.