Alexandru Tudorie, detalii despre eliminarea din FCSB – Petrolul Ploiești 1-1: „Nu m-am speriat”

. Deși „roș-albaștrii” au condus din minutul 3 și au rămas în 10 oameni pentru 70 de minute, Alexandru Tudorie le-a distrus speranțele bucureștenilor prin reușita din prelungiri.

Alexandru Tudorie: „A fost un rezultat meritat”

FCSB a deschis scorul în minutul 3 prin Alexandru Băluță. De atunci, campioana României nu a mai reușit să majoreze diferența și a fost prinsă de prahoveni la final. Ștefan Târnovanu a ieșit greșit la o centrare, iar Tudorie a profitat. Și-a ajutat echipa și a plecat cu un punct de pe Ghencea.

“Mă bucur că am reușit să luăm punctul meritat. A fost un rezultat meritat, pentru că am controlat meciul în totalitate de când ei au luat cartonaşul roşu. Nu m-am speriat la acea fază, a fost o lovitură, m-a lovit cu cotul, eu am continuat să lupt până la final şi am şi reuşit să înscriu. Ne-am creat și câteva ocazii și mă bucur că pe final am reușit să luăm un punct. ”, a spus autorul golului ploieștenilor, Alexandru Tudorie, potrivit .

În plus, în viziunea atacantului Petrolului, remiza cu FCSB-ul a însemnat mai mult decât trei puncte. După spusele sale, acesta este mulțumit că nu a pierdut în fața campioanei en-titre .

„E un rezultat important pentru moralul nostru, am scos un egal cu campioana de anul trecut, o echipă care joacă în Europa, e important pentru noi”, a mai adăugat Alexandru Tudorie.

Paul Papp: „Suntem o familie și merităm mai mult”

Alexandru Tudorie a fost de două ori eroul partidei. În primă fază, a reușit , atunci când fundașul FCSB-ului l-a lovit în cap cu cotul. Atacantul a început să sângereze, iar centralul Vidican nu a stat pe gânduri: a arătat cartonașul roșu.

Ulterior, Tudorie a profitat de greșeala lui Târnovanu în al șaselea minut de prelungire a partidei. A înscris în poarta campioanei. Meciul s-a terminat, iar „lupii” au plecat cu un punct de pe stadionul „Steaua”. „Din păcate nu am fost concentrați la centrări și asta ne-a costat puțin. S-au aparat foarte bine în ultimii 30 de metri”, a mai adăugat atacantul Petrolului.

La interviurile de după fluierul de final, fundașul central al lupilor, Paul Papp a vorbit despre meci și despre situația actuală la Petrolul. Experimentatul jucător care a îmbrăcat tricoul FCSB-ului în trecut a avut doar cuvinte de laudă la adresa echipei sale: „Sunt probleme și nu vreau să divulg, merităm mult mai mult. Suntem o familie și merităm mult mai mult. Mi se face pielea de găina”, a spus Papp.

La întrebarea jurnalistului referitoare la problemele financiare la Petrolul Ploiești, Paul Papp a răspuns ferm și convins: „Da”. În plus, fundașul nu a criticat arbitrajul și a fost de părere că meciul a fost unul „ca între bărbați”.

„Au fost multe dueluri în care jucătorii ambelor echipe au dat dovadă de bărbăție. Nu comentez brigada de arbitraj. Cred că a fost un joc fair-play, la cartonașul roșu, se mai întâmplă. Cred că a fost un joc barbatesc”, a declarat Paul Papp.