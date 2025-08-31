Sport

Alexandru Tudorie îi face concurență lui Alex Mitriță în China! Fostul atacant de la FCSB a marcat golul victoriei în Wuhan Three Towns – Shanghai Shenhua. Video

Alexandru Tudorie e pe val în campionatul Chinei! Fostul atacant de la FCSB a marcat golul victoriei în Wuhan Three Towns - Shanghai Shenhua.
Iulian Stoica
31.08.2025 | 18:45
Alexandru Tudorie, formă de vis în campionatul Chinei. Sursă foto: Instagram

Campionatul din China a fost luat cu asalt de fotbaliștii români. Nu mai puțin de 4 jucători sub „tricolor” evoluează în Chinese Super League, iar în ultima etapă din competiție a venit rândul ca Alexandru Tudorie să iasă la rampă.

Alexandru Tudorie, decisiv în ultima etapă din Chinese Super League

România are 4 reprezentanți în campionatul chinez de fotbal. Andrei Burcă, Alex Ioniță, Alexandru Mitriță și Alexandru Tudorie sunt fotbaliștii români din China, iar ultimul din cei enumerați a ieșit la rampă în Wuhan Three Towns – Shanghai Shenhua.

În etapa a 23-a din Chinese Super League, Alexandru Tudorie a reușit să marcheze unicul gol din Wuhan Three Towns – Shanghai Shenhua. Intrat pe teren în minutul 75 al întâlnirii, fostul atacant de la FCSB și-a făcut simțită prezența imediat și a punctat în minutul 89.

Lansat excelent de un coleg, Alexandru Tudorie l-a executat impecabil pe portarul de la Shanghai Shenhua și astfel că a stabilit scorul final al întâlnirii. În urma acestui gol, fostul atacant de la FCSB a ajuna la borna de 10 reușite în acest sezon, în 21 de meciuri disputate.

Alex Mitriță, jucătorul lunii iulie în China

Nu doar Alexandru Tudorie are parte de o formă ideală în China. Alexandru Mitriță, jucător transferat în această vară de la Universitatea Craiova în schimbul a două milioane de euro, parcurge una dintre cele mai bune perioade din cariera de fotbalist profesionist.

ADVERTISEMENT
