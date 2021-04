Alexandru Tudorie, plin de încredere după golul decisiv de la Cluj: “Jucăm la victorie şi cu FCSB”

Universitatea Craiova a câştigat la Cluj, scor 2-1, şi se apropie la doar patru puncte de CFR, a doua clasată. Și la cinci de liderul FCSB, care are meci duminică, împotriva celor de la Sepsi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Doar că oltenii mai au nevoie de o victorie și în următoarea partidă din play-off, cu FCSB, dacă vor să intre serios în calculele pentru titlu în Liga 1.

Alexandru Tudorie, omul care a dat golul decisiv pentru victoria Universității Craiova la Cluj, promite că el și colegii săi vor aborda la victorie și acel meci. La fel ca pe toate cele șapte partide rămase de disputat în acest campionat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alexandru Tudorie cere implicare totală din partea colegilor săi: “Mai avem șapte meciuri, să le tratăm la fel”

“Sunt bucuros că am câştigat şi că am intrat bine şi am adus victoria echipei mele. Rămânem acolo şi mai avem şapte meciuri pe care să le tratăm la fel. Sper să fi scăpat de acest complex, noi la fiecare meci ne-am dorit victoria. Trebuie să jucăm la victorie şi cu FCSB”, a declarat Alexandru Tudorie la Telekom Sport.

Nicușor Bancu, căpitanul “juveților” s-a declarat încântat de reacția pe care echipa a avut-o după ce adversarii reușiseră să marcheze golul egalizator.

ADVERTISEMENT

Suntem în cărţi pentru titlu, dacă vom câştiga toate meciurile avem şanse. Ne-am adunat, trebuia să avem atitudine. La Botoşani nu am jucat bine în prima repriză. Dar azi a mers totul bine cu CFR, cu care nu ai voie să laşi garda jos.

E frustrant să iei gol după ce ai avut şansa să faci 2-0. Dar iată că suntem o echipă mare şi nu am căzut. Dacă jucăm aşa. cu aceeaşi atitudine, victoria vine”, a declarat Nicușor Bancu la Telekom Sport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andrei Ivan nu și-a pierdut speranțele pentru titlu: “Trebuie să câștigăm și cu FCSB”

Andrei Ivan, autorul golului prin care Universitatea Craiova a deschis scorul la Cluj, este și el convins că el și colegii săi au în continuare un cuvânt de spus în lupta pentru titlu.

“Și data trecută când am jucat în Gruia, tot noi am câștigat. Suntem fericiți că am luat trei puncte și rămânem în cursa pentru titlu. Vom da totul cu cei de la FCSB, trebuie să câștigăm. Noi am avut încredere de la începutul campionatului. Ne batem pentru titlu”, a spus Andrei Ivan la Digi Sport.

ADVERTISEMENT