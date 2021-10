Alexandu Arșinel, ținut departe de scenă de problemele de sănătate. Vasile Muraru: “Situația este delicată”

Vasile Muraru a vorbit pentru FANATIK și despre situația critică a teatrelor care, în ciuda faptului că respectă cele mai stricte norme, au ajuns să joace pentru o mână de oameni.

Vasile Muraru, despre teatru și pandemie

Vasile Muraru a explicat, pentru FANATIK, că situația teatrelor este din ce în ce mai delicată în ciuda faptului că normele impuse de pandemie sunt respectate . ”Condițiile sunt toate respectate, se poartă măști și la interior, și la exterior, ca în vara asta”, spune Vasile Muraru.

Cu toate acestea, recunoaște el, situația pandemică l-a făcut să fie pus în postura de a amâna spectacolele pe care le aveau de realizat. ”Lumea are nevoie de teatru, dar, în același timp, situația este delicată. Pe 10, de exemplu, trebuia să mergem la Oltenița, dar am amânat din cauza pandemiei. Lumea nu și-a cerut înapoi banii pe bilete, ele rămân valabile până când se îndreaptă situația. Când se va îndrepta…”, mai spune Vasile Muraru pentru FANATIK.

De altfel, explică actorul și directorul de la Teatrul De Revistă Constantin Tănase, până și cei din instituție au obosit, dar, cu toate acestea, fac tot ce pot să meargă mai departe în ciuda pierderilor (și) de vieți omenești pe care le au.

”Se repetă cum se repetă, atelierele lucrează cu toate normele respectate. La noi multă lume s-a vaccinat, alții au făcut și boala… Am avut și decese, de la firma de pază o persoană, și de la achiziții, o fata care era în balet, a murit! Dumnezeu să o ierte, era o fată extraordinară…”, mai spune Vasile Muraru.

Vasile Muraru, optimist incurabil

În ciuda faptului că, de aproape doi ani, de când pandemia face ravagii în România, teatrele, la fel ca și alte domenii, suferă enorm, Vasile Muraru rămâne un optimist incurabil și, mai mult, vede chiar și partea plină a paharului.

”Lumea iubește mai mult teatrul acum, în pandemie. Am observat și că emoția pe care o trăiesc spectatorii, în sală, acum, că sunt mai puțini, e mult mai intensă decât înainte. E un flux de energie între noi și spectatori și se simte mai puternic. Și le mulțumim pentru ce sacrificii fac. Pentru că oricâte măsuri am putea noi lua, sunt niște riscuri, ferească Dumnezeu să se întâmple ceva. E un risc și pentru noi, ca actori… Indiferent de vârstă, acum nici nu mai contează”, spune Vasile Muraru pentru FANATIK.

În altă ordine de idei, parcă pentru a sublinia și mai mult optimismul care-l caracterizează, Vasile Muraru recunoaște că este mulțumit că actorilor nu li s-a impus să joace cu masca pe figură în spectacolele pe care le au în fața sălii și așa pe jumătate goală.

”Noi respectam tot ce trebuie, dar nu putem purta mască și pe scenă, nu ai cum să joci pe scenă cu mască, trebuie să se vadă față, nu poți să cânți. Dar e distanță între noi și sală, am încercat să creem cât mai sigure condiții pentru toată lumea”, spune Vasile Muraru.

Vasile Muraru îl așteaptă pe Alexandru Arșinel înapoi pe scenă

din ultima perioadă l-au făcut pe marele actor de la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București să fie ceva mai retras. Cu toate acestea, Vasile Muraru spune că Alexandru Arșinel va reveni cât de curând pe scenă după ce, acum zece zile, a jucat ultima oară în fața publicului.

E adevărat, explică Vasile Muraru, până când starea de sănătate a colegului său, Alexandru Arșinel, nu va fi una îmbucurătoare, marele actor va lipsi de pe scenă chiar dacă are un spectacol extrem de apreciat de public, în care și joacă și s-a ocupat și de regie.

”O să vină și (Galele Savoy, pe 30 octombrie 2021, n red.), el încă joacă. Sâmbăta trecută (pe 9 octombrie 2021, n. red) a jucat. A tot fost internat, dar a venit, a cântat. Acum așteptăm să se facă mai bine ca să revină. Are de toate (probleme de sănătate, n. red), o viață întreagă, atâtea operații, atâtea probleme… se adună. Dar, mulțumim Lui Dumnezeu, așteptăm să se facă mai bine și să reluăm și piesa, Niște Senzații, unde are un rol frumos, i-a făcut și regia. E efortul mai mare acolo, de aceea am și lăsat-o (spectacolul este în pauză, n. red.), mai vedem ce facem…”, a mai spus, pentru FANATIK, Vasile Muraru.

De altfel, la Galele Savoy, acolo unde este așteptat să fie văzut și Alexandru Arșinel, ne-a explicat Vasile Muraru, vor avea loc câteva surprize. ”Serbăm pe fostele vedete ale teatrului și care mai sunt în viață, dar și comemorăm pe cei care nu mai sunt, precum Nicu Constantin. O să dăm niște diplome, așa e frumos, mai ales că au muncit o viață și merită”, a mai spus Vasile Muraru.