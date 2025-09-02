Sport

Alexi Pitu a rupt blestemul: primul gol după aproape 2 ani! Cum a marcat jucătorul crescut de Gică Hagi. Video

Alexi Pitu, jucătorul vândut de Gică Hagi în fotbalul francez pentru două milioane de euro, a înscris primul său gol după 23 de luni.
Alex Bodnariu
02.09.2025 | 23:46
Alexi Pitu a spart gheața în Danemarca. Fotbalistul român a înscris primul său gol pentru Vejle, echipa cu care a semnat în această vară. De altfel, a fost primul gol marcat de jucătorul crescut la academia lui Gheorghe Hagi după nu mai puțin de 23 de luni.

Alexi Pitu, gol pentru Velje în Cupă!

Fotbalistul român a punctat în victoria obținută de Vejle, cu scorul de 6-0, în fața celor de la Skanderborg, în Cupa Danemarcei. Alexi Pitu a fost titular și a deschis scorul în minutul 14. Acesta a fost înlocuit la startul reprizei secunde.

Momentul e unul foarte important pentru Alexi Pitu. După ce a plecat din România, cariera sa a luat-o în jos. Bordeaux, echipa care l-a cumpărat de la Farul Constanța, a fost retrogradată în liga a patra franceză, iar românul a ajuns la Dunkerque.

Alexi Pitu nu a reușit să se impună în fotbalul francez și a ales să își continue cariera în Danemarca. Atacantul a prins puține minute pentru nordici, dar speră ca golul marcat în Cupă să vină la pachet cu mai multe șanse primite din partea antrenorului de la Vejle.

Alexi Pitu a trecut printr-o perioadă de coșmar

În urmă cu ceva ani, Alexi Pitu era considerat unul dintre jucătorii de mare potențial din fotbalul românesc. Fotbalistul a adunat selecții la toate nivelurile de juniori ale naționalei României și părea aproape și de pasul la reprezentativa de seniori.

Cota sa s-a prăbușit însă după transferul în Franța. Farul Constanța a încasat în schimbul lui Alexi Pitu două milioane de euro de la Bordeaux, iar acum fotbalistul valorează doar 500 de mii de euro și pare departe de nivelul pe care îl arăta la Ovidiu.

Alexi Pitu, primul gol la Vejle

