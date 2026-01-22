Alexi Pitu, la Dinamo? Omul care face transferurile în Ștefan cel Mare a răspuns clar: „Am vorbit cu cineva de la Vejle”

ADVERTISEMENT

Oficialii clubului din Ștefan cel Mare au anunțat că încă nu s-a încheiat campania de transferuri la Dinamo și că sunt în continuare în căutarea unui jucător ofensiv. S-a discutat despre posibilitatea ca Alexi Pitu să semneze cu „câinii roșii”, însă directorul sportiv al echipei a declarat la FANATIK DINAMO că ar prefera un alt profil de jucător.

Alexi Pitu, la Dinamo!? Care este situația fotbalistului român

Fotbalistul vândut la un moment dat de Gică Hagi în Franța pentru două milioane de euro nu a fost luat în cantonamentul lui Vejle și nu mai intră în planurile echipei din Danemarca, după cum a dat de înțeles jurnalistul român Emanuel Roșu.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul ar putea reveni în SuperLiga României, în încercarea de a-și relansa cariera. În ultimii ani, a prins puține meciuri. Alexi Pitu este în continuare un fotbalist tânăr, dar are nevoie de o echipă la care să poată reveni la forma pe care o arăta cândva.

Omul are se ocupă de transferuri la Dinamo a vorbit despre Alexi Pitu

, Cosmin Mihalescu, a fost invitatul lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK DINAMO. Acesta a precizat că a purtat o conversație cu un scout important din Danemarca, iar subiectul a fost chiar Alexi Pitu. Totuși, oficialul clubului din Ștefan cel Mare a dat de înțeles că fotbalistul nu se potrivește profilului de jucător căutat de „câinii roșii” în această perioadă.

ADVERTISEMENT

„După ce Danny a semnat cu noi, s-au deschis și alte piețe. A fost convins să vină în România. Nu a fost ușor nici din punctul lui de vedere, întrucât România era o necunoscută pentru el. E un tip jovial, foarte deschis. A fost dispus să înțeleagă proiectul. Este reprezentat de o agenție foarte mare. Am stat pe contracte patru săptămâni și jumătate. Totul s-a făcut la virgulă. Începem să primim propuneri din zona aceea, chiar din Championship.

ADVERTISEMENT

Nu cred că Alexi mai este sub contract. Am vorbit chiar dimineață cu cineva de la Vejle. Am fost implicat într-un proiect de scouting în Danemarca. Când l-au semnat pe Alexi, m-au întrebat de el. Le-am spus că îl știu. Mi-au spus că îl vedeau ca pe un profil de număr 10, un jucător care să facă diferența acolo. L-am întrebat dacă nu își fac griji din cauza faptului că este un campionat foarte fizic. Au spus că își asumă riscul.

Dimineață am vorbit din nou și mi-au spus că fix acesta este motivul rupturii. Au spus că este un jucător căruia nu au ce să îi reproșeze, dar nu intră în dueluri. Fotbalul este mult mai fizic acolo. Sunt mult mai multe dueluri. Nu cred că este o variantă pentru noi. Căutăm altfel de profil. Ne trebuie un jucător căruia să îi placă duelurile”, a explicat Cosmin Mihalescu la FANATIK DINAMO.