Alexi Pitu, revenire spectaculoasă în SuperLiga! A semnat cu o echipă cu pretenții de play-off. Nu e Farul!

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Alexi Pitu (24 de ani) este unul dintre jucătorii a căror carieră a luat o traiectorie neașteptată. Plecat din SuperLigă în iarna lui 2023, mijlocașul crescut de Farul Constanța nu a reușit să se impună în fotbalul din Vest, astfel că, după trei ani și jumătate, revine în primul eșalon fotbalistic din România.

Alexi Pitu a semnat cu UTA

Surpriza perioadei de mercato vine de la Arad. UTA a reușit să își asigure serviciile lui Alexi Pitu pentru un sezon. În vârstă de 24 de ani, Pitu fusese transferat în iarna lui 2023 la Bordeaux . La fel ca majoritatea fotbaliștilor plecați din SuperLigă, .

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„Alexi Pitu (24 ani) a semnat cu UTA un contract valabil pentru sezonul 2026-2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Născut la Karlsruhe și format la Academia Gheorghe Hagi, mijlocașul a debutat în fotbalul mare la doar 16 ani, devenind cel mai tânăr jucător român care a evoluat într-o competiție europeană. În cariera sa a îmbrăcat tricourile formațiilor FC Viitorul, Farul Constanța, Girondins de Bordeaux, USL Dunkerque și Vejle Boldklub”, s-a arătat în comunicatul oferit de UTA.

De ce nu a reușit Alexi Pitu în Vest

Alexi Pitu este un produs al Academiei „Gheorghe Hagi”, acesta evoluând pentru toate grupele de juniori până în momentul debutului din sezonul 2018/2019. Mijlocaș ofensiv de meserie, fotbalistul s-a remarcat prin viziunea sa foarte bună, dar și prin dezinvoltura cu care evolua încă de la o vârstă fragedă.

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Oarecum firesc, Pitu a făcut pasul la o echipă de tradiție, transferul la Bordeaux producându-se în iarna lui 2023, când cota sa de piață atingea valoarea de 1,4 milioane de euro, francezii plătind în schimbul serviciilor sale nu mai puțin de două milioane de euro. După evoluții apreciate în Ligue 2, ghinionul a făcut ca formația din Franța să întâmpine probleme financiare, ceea ce a dus la retrogradarea în eșaloanele inferioare.

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În consecință, Alexi Pitu a fost nevoit să își caute alte angajamente. După ce a rămas liber de contract în vara lui 2024, mijlocașul s-a înțeles abia în mercato-ul de iarnă din 2025 cu USL Dunkerque, formație de la care a plecat ulterior la Vejle, în Danemarca. Revenirea în SuperLigă este oarecum surprinzătoare, având în vedere experiența acumulată în Vest. Totuși, această nouă aventură poate fi de bun augur pentru Pitu; un sezon reușit la Arad l-ar putea propulsa din nou spre campionate puternice, acesta fiind, cel mai probabil, motivul pentru care a semnat pe un singur an cu UTA.

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