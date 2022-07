Alexia Eram a luat permisul auto! De câte ori a făcut școala de șoferi fiica Andreei Esca? Iubitul a dat-o de gol

Andreea Esca are un nou motiv de fericire, după ce fiica sa a avut de curând festivitatea de absolvire a facultății, Alexia Eram a bifat o nouă reușită. Tânără a trecut examenul auto din prima și a obținut permisul de conducere.

Alexia Eram este în culmea fericirii după ce a trecut examenul auto și a obținut permisul de conducere. Fiica Andreei Esca a intrat în direct, prin apel video, în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre această reușită. Tânără a obținut 23 de puncte la proba teoretică.

„Sincer, după ce am văzut acolo 22, nici nu a mai contat. Astăzi am avut examenul practic. (…) În sfârșit, l-am luat”, a declarat Alexia Eram.

Cu toate că a trecut din prima de ambele examene, Alexia Eram a fost dată de gol de iubitul său, care a spus că a fost nevoită să facă școala de șoferi de trei ori.

Explicația oferită de Mario Fresh este aceea că fiica Andreei Esca este foarte ocupată și de aceea nu a avut timp. Alexia Eram activează în social media,

„Bine, prima dată când l-a dat, dar a făcut școala de vreo trei ori. Pentru că fiind foarte ocupată, nu a avut timp să învețe, în primul rând, după care să meargă să dea și sala și traseul.

Și acum, când are cea mai multă treabă, s-a dus să-l dea”, a explicat Mario Fresh.

„Acum am luat și permisul și facultatea, gata”

Recent, Alexia Eram a avut festivitatea de absolvire în Londra. Familia i-a fost alături, iar tânăra este foarte fericită că a avut parte de această experiență.

„Am absolvit acum doi ani, doar că a fost pandemie și nu am putut face fizic ceremonia și acum am fost în Londra. A fost foarte frumos. Acum am luat și permisul și facultatea, gata. Au venit toți acolo să mă susțină”, a dezvăluit Alexia Eram.

, artistul a avut grijă să o aștepte pe iubita sa așa cum se cuvine și i-a pregătit o surpriză.

„Am așteptat-o cu un buchet de flori și petale de trandafiri prin cameră, cum se face pentru o fată care a fost descurcăreața și a terminat facultatea”, a spus Mario Fresh.