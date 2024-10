Alexia Eram, anunț important după despărțirea de Mario Fresh: “Acum a venit momentul”

Alexia Eram a făcut un anunț important după despărțirea de Mario Fresh. Fiica Andreei Esca se bucură de un nou început și a fost felicitată în număr mare.

După despărțirea de Mario Fresh, Alexia Eram a făcut un anunț important

În urmă cu câteva zile, Mario Fresh a postat un anunț prin care . Cei doi au fost împreună timp de opt ani, iar la finalul lunii iulie chiar și-au sărbătorit aniversarea.

ADVERTISEMENT

Deși păreau să formeze un cuplu solid, se pare că cei doi au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate. Cântărețul a ținut să precizeze că despărțirea a avut loc de comun acord.

“Salutare tuturor! Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia am decis de comun acord să ne despărțim.

ADVERTISEMENT

A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment”, a anunțat cântărețul la finalul săptămânii trecute.

Mesajul lui Mario Fresh a venit după ce au apărut speculațiile privind separarea celor doi. Deși s-au mai despărțit și în trecut, se pare că decizia este una definitivă, de această dată.

ADVERTISEMENT

în spațiul public, însă a făcut un alt anunț important. Fiica Andreei Esca a spus că este pregătită să pornească pe un nou drum, dar aici s-a referit la carieră.

Tânăra creatoare de conținut și-a lansat propriul brand de haine. Alexia Eram lucrează la acest proiect de peste un an, dar abia acum a vorbit despre el.

ADVERTISEMENT

Proiectul la care lucrează Alexia Eram

Deși a întâmpinat obstacole de-a lungul timpului, se pare că acum a reușit să-și îndeplinească obiectivul. Mai exact, aceasta a lansat propriul brand de haine, a cărui denumire este inspirată din al doilea prenume al Alexiei, Margot.

“Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT”, a scris fiica Andreei Esca pe .

Mai multe persoane publice au felicitat-o, în secțiunea de comentarii. Una dintre ele este chiar Andreea Esca, care i-a lăsat o inimioară. Carmen Grebenișan, Sore și Eli Lăslean i-au urat Alexiei toate cele bune.