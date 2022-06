Alexia Eram, apariție de senzație la brațul mamei sale! Vedeta a strălucit în alb

Pe lângă buletinul de știri de la PRO TV, Andreea Esca are o serie de alte preocupări în viața de zi cu zi.

Alexia Eram, într-o ținută all-white la un eveniment organizat de mama ei

Vedeta conduce, printre altele, Alist Magazine, iar lansarea noului număr a fost una cu fast, așa cum prezentatoarea știe să organizeze orice eveniment.

Tematica a fost „All White”, iar primele care s-au conformat au fost Alexia Eram și Andreea Esca. La evenimentul Alist Magazine au participat o serie de vedete. Printre ele s-au numărat sportiva Camelia Potec și cântărețul Cornel Ilie de la trupa Vunk.

Andreea Esca a făcut și câteva declarații pentru matinalul „Vorbește lumea” de la PRO TV. A spus de ce a ales ca toată lumea să se îmbrace în alb, dar și ce planuri are pentru vara asta.

Știrista și fiica ei au fost puțin cam zgârcite când erau rugate să spună cum vor petrece în vacanța de vară. S-au rezumat la a spune că își vor trăi viața la maximum.

„Viața noastră ar trebui să fie toată un festival. Sărbătorim viața vara aceasta, ne bucurăm. Am ales albul în toată perioada asta gri cu care ne confruntăm”, a declarat Andreea Esca p

Influencerița, împovărată de numele Esca

Ce atrage atenția tuturor nu este prezența Alexiei Eram la toate evenimentele organizate de mama ei, ci faptul că aceasta are un cu totul alt discurs atunci când presa o prezintă drept fiica ei.

În timp ce Alexia spune că e deranjată că , tot ea apare la multe evenimente împreună cu mama ei, iar asocierea este, astfel, inevitabilă.

„Da, e super greu, pentru că tot timpul o să fiu fiica Andreei Esca, orice aș face. Poate nu neapărat generația asta… Celelalte generații mă asociază doar cu fiica Andreei Esca.

Trebuie să am grijă la tot ce fac. Știți că mama are o imagine super curată. Încerc să am grijă la tot ce fac. Trebuie să am grijă la toate pozele pe care le postez, tot conținutul meu din social media”, spunea Alexia Eram în urmă cu ceva timp despre ”povara” de a avea o mamă atât de celebră.