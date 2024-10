Alexia Eram, dezvăluiri despre afacerea sa: ”Sunt extraordinar de fericită”

Alexia Eram, dezvăluiri despre . Fiica prezentatoarei Andreea Esca le-a mărturisit celor care o urmăresc pe social media că este extraordinar de fericită de felul în care decurg lucrurile în domeniul profesional.

Alexia Eram, detalii despre businessul pe care l-a pornit de curând. Influencerița este extrem de încântată de acest proiect

Alexia Eram, despre businessul pe care l-a pornit de curând. Influencerița este extrem de încântată de acest proiect. Frumoasa șatenă are planuri mari în această direcție, unde are parte de toată susținerea familiei sale.

Vedeta are de acum înainte propriul brand de haine care îi poartă unul dintre prenumele din buletin. Mai exact, este vorba de cel care este mai puțin folosit de fiica prezentatoarei Andreea Esca, și anume Margot.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit «momentul» și sunt extraordinar de fericită că după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul până la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi!

Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este splaca și vouă!”, a transmis Alexia Margot pe pagina de .

Alexia Eram a intrat în lumea afacerilor

Alexia Eram este fericită că a reușit să intre în lumea afacerilor după o perioadă foarte lungă în care a muncit să-și vadă visul împlinit. Fosta iubită a lui Mario Fresh este mulțumită de felul în care au decurs lucrurile până acum.

Printre hainele pe care le vinde se numără hanoracele, tricourile și pantalonii sport. Aceste obiecte vestimentare pot fi achiziționate atât de femei, cât și de bărbați, semn că frumoasa șatenă a luat în calcul această variantă încă de la bun început.

Cu această ocazie Alexia Eram a deschis o nouă pagină pe rețelele de socializare, dedicată exclusiv afacerii sale. Internauții au reacționat în număr foarte mare și au lăsat comentarii de încurajare pentru fiica Andreei Esca.