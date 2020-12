Alexia Eram este foarte apropiată de urmăritorii ei și postează des pe rețelele sociale, dar și pe YouTube, unde a făcut dezvăluiri surprinzătoare legate de tatuajele ei. Fiica Andreei Esca a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri și le-a spus fanilor câte tatuje și-a făcut.

Iubita lui Mario Fresh ține legătura cu fanii ei prin intermediul Instagram-ului, dar și al canalului de YouTube, unde postează regulat.

Fanii au fost curioși să afle câte tatuaje are Alexia Eram și ce semnifică acestea, iar tânăra le-a explicat bucuroasă într-o sesiune de Q&A.

Alexia Eram, dezvăluiri surprinzătoare. Câte tatuaje are fiica Andreei Esca

Alexia Eram i-a surprins plăcut pe fani și a postat un vlog pe YouTube înainte de sărbători, unde a răspuns la diverse curiozități pe care le aveau urmăritorii. Una dintre întrebări a fost legată de tatuajele pe care le are, iar fiica Andreei Esca a vorbit despre ele și despre semnificația fiecăruia.

Tânăra are trei tatuaje și a declarat că este pasionată de cele discrete, care nu ies foarte mult în evidență. Unul dintre ele este legat de familia ei, iar altul este legat de relația cu Mario Fresh.

„Sincer, după ce m-am combinat cu Mario, mi-a venit ideea să-mi fac tatuaje, pentru că înainte de 18 ani nu că nu prea mă lăsa mama să-mi fac tatuaje, dar nu era atât de de acord cu tatuajele în general. După ce am împlinit 18 ani, am zis să-mi fac un tatiaj, pentru că îmi doream de mult timp. Mario m-a susținut pentru că, după cum știți, are foarte multe tatuaje.

Mie îmi plac tatuajele mici și finuțe. Am trei tatuaje. Am această inimă foarte finuță, care nu semnifică neapărat ceva. Pur și sinplu, îmi plac inimile și îmi place că este roșie.

Am aici încă un tatuaj foarte micuț, nu știu dacă îl vedeți, la gleznă. Scrie A.E, sunt inițialele familiei, pentru că toți suntem cu A și cu E (Alexia Eram, Andreea Esca, Aris Eram și Alexandre Eram).

Am un tatuaj și pe coaste și scrie ‘a la folie’. Acest tatuaj este cu iubitul meu și înseamnă la nebunie, pentru că noi ne spunem te iubesc la nebunia infinitului, și voiam să găsesc ceva în franceză, pentru că în română nu suna foarte bine”, a explicat Alexia pe YouTube.

Alexia Eram, celebră în mediul online

Fiica Andreei Esca are un succes răsunător în mediul online, unde este foarte apreciată de către fani. Are peste 600.000 de urmăritori pe Instagram și aprape 200.000 pe YouTube, iar numerele cresc în fiecare zi.

Alexia Eram a postat recent o fotografie în care își arată decolteul generos, iar internauții i-au transmis numai complimente legate de imaginea respectivă.

De altfel, tânăra a realizat un pictorial incendiar pentru revista VIVA!, în urmă cu câteva luni, unde este de nerecunoscut datorită ținutelor pe care le-a purtat. Alexia știe cum să pozeze ca un adevărat model și nu ezită să-și arate formele impecabile la frageda vârstă de 20 de ani.