Cum arată Alexia Eram fără machiaj. Fiica Andreei Esca, ipostază rară pe Instagram

Alexia Eram s-a fotografiat fără machiaj pe rețelele sociale, iar internauții au fost impresionați de felul în care arată. Iubita lui Mario Fresh nu a folosit nici filtre de înfrumusețare.

Fiica Andreei Esca are sute de mii de fani în mediul online și postează regulat, iar de data aceasta i-a surprins cu adevărat pe cei care o urmăresc.

În timp ce se afla la sala de fitness, tânăra a postat o fotografie nemachiată, iar fanii s-au bucurat să o vadă în această ipostază naturală.

Cum arată Alexia Eram fără machiaj

Alexia Eram postează regulat pe rețelele sociale, acolo unde este urmărită de un număr mare de oameni. Recent, s-a pozat fără machiaj, în timp ce se afla la sala de fitness.

Internauții au fost surprinși să vadă că tânăra se bucură de o frumsețe naturală și că are un ten lipsit de imperfecțiuni.

Partenera lui Mario Fresh are foarte mare grijă de fizicul ei și apelează adesea la ajutorul produselor cosmetice. Totodată, tânăra de 21 de ani are grijă și de sănătate, motiv pentru care merge la sala de fitness regulat.

Alexia Eram a fost complexată de greutatea ei

La un moment dat, a mărturisit că întotdeauna a fost preocupată de aspectul fizic și și-a dorit să arate bine.

Tânăra a fost complexată de greutatea ei în copilărie, iar aceste complexe nu au dispărut nici acum, chiar dacă are o formă fizică de invidiat.

„M-a complexat chestia asta și mai plâng din cauza acestui lucru. Când eram mică niște prietene, care îmi sunt prietene și acum, pentru că atunci când sunt mici, copiii sunt sadici… s-au pus într-un cerc și cântau:

«Push, push grăsime! Push, push grăsime! Alexia e grasă». Eu nu eram grasă… eram un copil normal. După aceea am rămas cu complexul acesta că sunt grasă, cu picioarele grase.

Am slăbit 10 kilograme anul trecut și mă simțeam foarte bine în corpul meu. După aceea aveam obsesia să nu ajung să am 5 kilograme în plus. Am chestia asta de perfecțiune, să fiu țiplă.”, a povestit Alexia Eram în cadrul podcastului găzduit de .