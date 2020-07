Cum arată Alexia Eram fără pic de machiaj? Fiica Andreei Esca a făcut publică imaginea – Foto

Alexia Eram a devenit unul dintre cei mai importanți influenceri de la noi din țară. Pentru că e fiica Andreei Esca, tânăra primește propuneri pentru publicitate pe Instagram de la mai multe firme cosmetice și de fashion.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iubita lui Mario Fresh se bucură pe popularitate, căci este urmărită intens de peste 500 de mii de oameni pe rețeaua de socializare. Ea postează imagini acu activitățile pe care le are.

Ultimele fotografii o arată complet nemachiată pe fiica Andreei Esca.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alexia Eram, nemachiată!

Fiica Andreei Esca este una dintre cele mai frumoase tinere din showbiz-ul autohton și se vede cu ochiul liber că i-a moștenit frumusețea, cele două fiind aproape identice din vremea când și prezentatoarea PRO TV avea 20 de ani. Un plus pe care tânăra îl are sunt ochii, căci îi are albaștri, moștenire de la bunica din partea tatălui.

Alexia Eram nemachiată este la fel de frumoasă ca și atunci când este aranjată de make-up artist, iar imaginile vorbesc de la sine. Ea apare în câteva fotografii imediat după baie, în timp ce își făcea rutina de dimineață. Cu prosopul în cap și fără pic de machiaj, Alexia Eram seamănă mai degrabă cu o adolescentă decât cu o tânără de 20 de ani.

ADVERTISEMENT

Are o relație de iubire cu Mario Fresh

Fiica Andeei Esca are o relație de 3 ani cu Mario Fresh. În plină pandemie, tânăra de 20 de ani s-a mutat cu Mario Fresh. Ea studiază la Londra și face naveta pentru a-și vedea iubitul.



Alexia Eram a fost recent implicată într-un scandal de pomină, după ce în parcarea unui club de pe litoral 6 bărbați au început să-l bată pe Mario și pe Jador. Conflictul s-a stins abia după ce tânăra a început să țipe. Agresorii voiau să aducă și săbiile din mașină. Din fericire, fata Andreei Esca a scăpat nevătămată.