Alexia Eram, în costum de baie! Imaginea care a strâns aproape 50 de mii de like-uri. Ce a comentat Andreea Esca

Alexia Eram se numără printre cei mai iubiți influenceri din România, iar datorită mamei sale celebre, Andreea Esca, a devenit cunoscută publicului larg.

Ea are peste 500 de urmăritori pe Instagram, unde postează campanii publicitare, dar și fotografii din timpul liber.

Iubita lui Mario Fresh se bucură de zile cu soare, iar ultima fotografie postată pe internet o arată într-un costum de baie roz, care i-a lăsat la vedere pătrățelele de pe abdomen. Prezentatoarea știrilor Pro TV nu s-a abținut și i-a lăsat un comentariu.

Alexia Eram, în costum de baie la plajă

Fiica Andreei Esca are un corp bine lucrat, iar asta pentru că merge foarte des la sală, dar are grijă de pielea ei și la saloanele de înfrumusețare, unde merge frecvent pentru masaj și cosmetică.

Alexia Eram seamănă leit cu mama ei pe când avea 20 de ani, diferența o fac doar ochii, care în cazul tinerei sunt albaștri, moștenire de la bunica din partea tatălui.

În cea mai recentă imagine postată pe Instagram, locul în care mica vedetă este foarte activă și din care a început să câștige primii bani, Alexia apare într-un costum de baie, în timp ce se relaxează la piscină, împreună nu cu Mario Fresh, ci cu animalul ei de companie, un câine.

Fotografia este însoțită și de mesajul ”Girls just wanna have sun/Fetele vor doar să aibă soare”, Alexia citând versuri apropiate melodiei artistei Cindy Lauper – Girls just wanna have fun. Andreea Esca i-a lăsat un comentariu fiicei sale o inimioară în semn de apreciere pentru fotografia de pe Instagram.

Vedeta Pro TV este la curent cu tot ceea ce face fiica sa, iar cele două se consultă în ceea ce privește imaginea Alexiei în spațiul public.

View this post on Instagram Girls just wanna have sun💞 A post shared by Alexia Eram♛ (@alexiaeram) on Jul 5, 2020 at 9:04am PDT

Se iubește cu Mario Fresh

Fiica Andeei Esca are o relație de 3 ani cu Mario Fresh, iar cei doi s-au mutat, anul acesta, împreună. Alexia Eram studiază la Londra și se vede cu artistul doar în vacanțe sau weekend-uri. De altfel, și cântărețul are concerte și este plecat mai mereu prin țară.

Alexia Eram a fost recent implicată într-un scandal de pomină, după ce în parcarea unui club de pe litoral 6 bărbați au început să-l bată pe Mario și pe Jador. Conflictul s-a stins abia după ce tânăra a început să țipe.

Agresorii voiau să aducă și săbiile din mașină. Din fericire, fata Andreei Esca a scăpat nevătămată.