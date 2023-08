Alexia Eram, la medic după America Express: ”Să vedem dacă totul e în ordine!”

Alexia Eram a mers la după ce s-a întors de pe Drumul Soarelui, unde a făcut echipă cu fratele mai mic, Aris. Iubita lui Mario Fresh a vrut să vadă dacă totul e în ordine pentru că a trecut prin multe schimbări în ultimele 2 luni.

Alexia Eram, la doctor după filmările de la America Express. Motivul pentru care influencerița a făcut acest pas

Alexia Eram le-a dezvăluit urmăritorilor că a avut programare la doctor după filmările de la . Motivul pentru care influencerița a făcut acest pas este faptul că face regulat acest analize medicale.

ADVERTISEMENT

Tânăra participantă de la Antena 1 consideră că este musai să mergem în cabinetul medicului înainte de a avea probleme. Frumoasa șatenă este cunoscută pentru faptul că merge frecvent la clinică pentru teste de rutină.

„Control de rutină. Să vedem dacă totul e în ordine! P.S: Mergeți la doctor regulat! Prevenția este foarte importantă”, a scris Alexia Eram la secțiunea Stories de pe Instagram, în urmă cu puțin timp.

ADVERTISEMENT

Alexia Eram, complexată în copilărie

Alexia Eram a dus o viață privilegiată prin prisma faptului că este fiica prezentatoarei Andreea Esca, dar asta nu a ținut-o departe de răutățile colegelor din școală. Tânăra a fost extrem de complexată în copilărie din cauza greutății.

Nu a fost niciodată grasă, însă influencerița a rămas marcată de fetele care îi spuneau că are multe kilograme în plus. A slăbit 10 kilograme în urmă cu 2 ani și de atunci se menține în formă. Merge la sală constant și este atentă la ce mănâncă.

ADVERTISEMENT

„Eu nu eram grasă. Eram un copil normal. După aceea am rămas cu complexul acesta că sunt grasă, cu picioarele grase. Cred că eram destul de mică când mi s-a întâmplat chestia asta și m-a marcat.

Mă simțeam la un moment dat foarte bine în corpul meu. După aceea aveam obsesia să nu ajung să am 5 kilograme în plus. Am chestia asta de perfecțiune care nu cred că este doar din copilărie.

Așa sunt eu în general perfecționistă, să rămân perfectă non-stop, să fiu țiplă”, a mărturisit iubita lui Mario Fresh, notează . În plus, vedeta a dezvăluit că merge la terapie o dată pe săptămână.

ADVERTISEMENT

Fiica știristei Andreea Esca consideră că este foarte important să discute cu o persoană obiectivă care nu o judecă pentru lucrurile pe care le face. Alexia Eram consideră că ședințele cu psihologul o determină să-și pună anumite întrebări.