Alexia Eram i-a anunțat pe fani că urmează să meargă de două ori pe săptămână la clinica medicală pentru a-și rezolva câteva probleme, ca să se poată menține în formă. La doar 20 de ani, fiica Andreei Esca are foarte multă grijă de aspectul ei fizic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânăra deja se pregătește de vară, deși mai sunt multe luni până la anotimpul cald. Pentru a-și menține silueta subțire, vedeta a apelat la ședințele de drenaj, care o ajută în acest sens.

Iubita lui Mario Fresh are probleme cu reținerea apei în organism și leq-a sfătuit și pe fetele și femeile care o urmăresc să apeeze la astfel de tratamente, fiind foarte eficiente.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alexia Eram merge săptămânal la medic. Cu ce probleme se confruntă fiica Andreei Esca

Alexia Eram vrea să-i calce pe urme mamei ei și să se mențină la fel de tânără și frumoasă precum îndrăgita prezentatoare a știrilor Pro TV. Tânăra vedetă apelează la diverse tratamente de înfrumusețare pentru a avea un aspect fizic de invidiat.

De data aceasta, vloggerița le-a dezvăluit fanilor că merge de două ori pe săptămână la ședințe de drenaj pentru că are probleme cu reținerea apei în organism și pentru că vrea să-și subțieze picioarele. Vedeta i-a îndemnat pe urmăritori să apeleze la acest tratament dacă se confruntă cu aceeași situație ca ea.

ADVERTISEMENT

„Nu mai venisem demult la drenaj, dar de acum gata, de două ori pe săptămână mă găsiţi aici, să-mi subţiez apa din corp, să-mi subţiez picioarele. Cel mai tare aparat. Dacă aveţi probleme cu reţinerea de apă, acest aparat e genial, e ca un masaj, e ca aparatul de tensiune. Vă puteţi face şi la burtă”, a spus fiica Andreei Esca, potrivit libertateapentrufemei.ro.

Alexia Eram are propriul apartament la doar 20 de ani

Iubita lui Mario Fresh este un adult în toată regula, iar acum deține propriul ei apartament, pe care și l-a cumpărat din economiile ei, dar și cu ajutorul părinților și a unui împrumut la bancă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alexia Eram nu și-a cumpărat o garsonieră, ci un apartament cu trei camere, într-o zonă luxoasă din Capitală. Frumoasa șatenă este foarte încântată de noua ei locuință, după cum le-a declarat și fanilor.

„Sunt foarte mândră că am reușit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet și e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă și un mic ajutor de la părinți, here I am! Sunt fericită și recunoscătoare!”, spunea vedeta pe Instagram.

ADVERTISEMENT