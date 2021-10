Alexia Eram, pregătită să devină mamă. Ce a declarat despre relația cu Mario Fresh

Fiica prezentatoarei Andreea Esca este pregătită să devină mamă, în ciuda faptului că în ultima perioadă au ieșit tot mai multe zvonuri legat de separarea de iubitul ei.

Vloggerița a declarat că a avut mai multe discuții cu partenerul ei de viață pe tema întemeierii unei familii, artistul fiind de aceeași părere ca ea.

Alexia Eram vrea să aducă pe lume un copil, Mario Fresh mărturisind la un moment dat că se vede la casa lui la o vârstă destul de fragedă.

Alexia Eram și Maria Fresh vor să devină părinți. Ce au de gând cei doi

„Da, mă gândesc să fac un copil cu Mario în viitorul apropiat. Chiar am avut multe discuții despre asta și chiar ne gândim serios.

O să ne apucăm de treabă”, a spus Alexia Eram în podcast-ul lui Radu Țibulcă de pe canalul său de .

La rândul său, Mario Fresh are planuri serioase în ceea ce o privește pe , cu care se vede căsătorit la un moment dat.

Cântărețul a mărturisit în trecut că vrea să-i ceară mâna iubitei sale în vârstă de 21 de ani, cu care se iubește de mai bine de 4 ani.

Alexia Eram și Mario Fresh, mai aproape de nuntă

Artistul și Alexia Eram se înțeleg de minune, chiar dacă nu locuiesc în aceeași casă și o perioadă lungă de timp a fost plecată la studii la Londra.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine.

Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, spunea Mario Fresh, tot într-un podcast.