Alexia Eram s-a pozat alături de un bărbat celebru după despărțirea de Mario Fresh. Mulți vor fi luați prin surprindere

Alexia Eram s-a pozat alături de un bărbat celebru după de Mario Fresh. Mulți vor fi luați prin surprindere. Fiica Andreei Esca și cunoscutul cântăreț, în vârstă de 25 de ani, au format un cuplu timp de 8 ani.

Alexia Eram s-a fotografiat cu un artist renumit după separarea de Mario Fresh. Mulți au rămas uimiți când au văzut imaginea

Alexia Eram s-a fotografiat cu un după separarea de Mario Fresh. Mulți au rămas uimiți când au văzut imaginea pe care influencerița a împărtășit-o cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Tânăra nu a stat prea mult pe gânduri și a plecat din România la scurtă vreme după ce a pus punct relației cu artistul. Frumoasa șatenă a ajuns la Paris, unde a stat de vorbă cu actorii din serialul „Emily in Paris”.

Datorită acestei experiențe a putut să se pozeze cu artiștii din această producție celebră, care a cucerit publicul din lumea întreagă. Unul dintre aceștia este Lucien Laviscount, cunoscut pentru rolul lui „Alfie”.

ADVERTISEMENT

Fotografia cu Alexia Eram și renumitul star internațional a făcut furori pe social media, unde influencerița a atras numeroase reacții și aprecieri. Inclusiv Andreea Esca a fost cea care a comentat pe marginea imaginii.

Alexia Eram, experiență inedită după separarea de Mario Fresh

Alexia Eram s-a bucurat de o experiență inedită în Paris după separarea de Mario Fresh. Influencerița a realizat mai multe interviuri cu actorii din Emily in Paris, subliniind că așteaptă cu sufletul la gură sezonul următor.

ADVERTISEMENT

„Zilele acestea am fost copleșită de valul de lucruri bune care mi s-au întâmplat printre care și marea întâlnire cu o parte din actorii serialului Emily in Paris pe care am așteptat-o cu sufletul la gură, dar și cu emoții.

După ce am zburat în Cracovia împreună cu Netflixro pentru a înregistra acest minunat interviu cu însuși Antoine, Luc și Julian în persoană, am avut șansa să fac cunoștință serile trecute cu Alfie tocmai în Paris.

ADVERTISEMENT

A fost o adevărată realizare pentru mine și nu pot decât să mă bucur că această dorință a devenit realitate”, a scris fosta iubită a lui Mario Fresh pe . Andreea Esca a mărturisit că este mândră de fiica sa.