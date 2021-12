Alexia Eram, și frumoasă, și bogată! Fiica Andreei Esca, primul Crăciun în casa de 200.000 de euro! Galerie foto

Alexia Eram are doar 21 de ani, dar, deja, se poate lăuda cu un apartament care costă mai mult decât ce poate spera să aibă un român din clasa medie. Pentru casa în care s-a mutat frumoasa fiică a Andreei Esca au fost plătiți, conform declarațiilor ei, nu mai puțin de 200.000 de euro.

Alexia Eram, apartament de 200.000 de euro

iar pentru asta a scos din buzunare o sumă frumușică: 200.000 de euro. E adevărat, apartamentul în care locuiește are trei camere, a fost amenajat așa cum își dorea ea, predominând nuanțele de roz în finisaje. În plus, apartamentul în care s-a mutat tânăra este situat pe două etaje și are și o terasă generoasă.

Conform declarațiilor făcute de tânăra influencer, apartamentul a fost cumpărat după ce, o bună bucată de vreme, a strâns fiecare bănuț pe care l-a câștigat din vlogging și s-a împrumutat și la bancă. Ba chiar, recunoștea Alexia Eram, părinții ei i-au pus la dispoziție o sumă semnificativă, Andreea Esca și Alexandre Eram ajutându-și fiica să își cumpere locuința mult visată.

„Sunt foarte mândră că am reușit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet și e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă și un mic ajutor de la părinți, here I am!

Sunt fericită și recunoscătoare! M-a inspirat culoarea roz – evident – pentru că este culoarea mea preferată și am vrut să fie retro-modern. Am colaborat cu un designer de interior, care m-a ajutat cu proiectarea casei. Evident, cu ideile mele și ale lui tata”, povestea Alexia Eram pentru o revistă.

Alexia Eram, vacanțe de vis, în costum de baie

Cum afacerile i-au mers exemplar Alexiei Eram, fiica Andreei Esca nu și-a refuzat nicio plăcere. Iar la capitolul plăceri se situează, cu siguranță, și petrecerea vacanțelor în locuri exotice, la malul mării sau oceanului, în costum de baie.

Evident, cum este influencer, Alexia Eram postează cât de des poate și imagini fierbinți din vacanțele în care pleacă atât de des. Iar ceea ce se poate observa la Alexia Eram este că ar fi putut fi oricând și un fotomodel de succes. Iar fotografiile pe care le pune în costum de baie, pe conturile sale de socializare, scot în evidență frumusețea naturală cu care a fost înzestrată de mama-natură.

Cu un bust generos, o talie de viespe, un abdomen perfect lucrat și picioare lungi, Alexia Eram reușește să pună pe jar internetul cu fiecare postare a ei în lenjerie intimă sau costum de baie, aprecierile primite fiind, în majoritatea lor, pline de complimente la adresa felului în care arată.

Cu toate acestea, în ciuda tuturor complimentelor primite de la bărbați, Alexia Eram nu se lasă impresionată de niciunul. Nu de altceva, dar, de ani buni deja, . Și, chiar dacă relația lor are deja cinci ani, cei doi nu și-au făcut planuri de căsătorie, așteptând, probabil, să mai treacă ceva timp până să își asume o asemenea responsabilitate.

Alexia Eram a terminat o facultate în Anglia

Plecată încă de la 18 ani din România, Alexia Eram a urmat cursurile unei facultăți de acolo, dar a preferat să se întoarcă în țară pentru a-și construi aici o carieră.

Iar de ceva vreme deja, fiica Andreei Esca își câștigă banii din social media, unde face diverse campanii pentru produse. De asemenea, ea lucrează și la revista mamei sale, unde are o pagină de shopping și făcea și o rubrică de fashion.

„Eu sunt content creator, pentru că oamenii au avut o problemă cu termenul influencer, dar eu nu am nicio problemă. Pot să spun că sunt influencer, eu sunt activă și pe YouTube. Din social media îmi iau toate veniturile. Colaborez și cu Alist Magazine, revista mamei mele, unde fac o pagină de shopping, unde înainte făceam și o emisiune despre fashion”, spunea Alxia Eram pentru podcast-ul lui Radu Țibulcă.