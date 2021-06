Alexia Eram și Mario Fresh, la un pas să-și spună adio! De la ce a pornit totul

Alexia Eram și Mario Fresh trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și formează unul dintre cele mai solide cupluri. În trecut au avut și momente dificile, ba chiar au fost chiar la un pas de a se despărți.

ADVERTISEMENT

Cei doi îndrăgostiți au confirmat pe rețelele de socializare că au avut probleme în trecut, dar nu au vrut să dea detalii. Cântărețul și fiica prezentatoarei Andreea Esca s-au cunoscut în 2016, la lansarea piesei lui Alex Velea, “Ziua mea”.

Alexia Eram și Mario Fresh, la un pas să-și spună adio!

trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 4 ani. Apar mereu împreună și își declar[ dragostea. Și-au făcut deja și planurile de viitor. Deși nimeni nu s-ar fi așteptat, cei doi au trecut și prin momente mai dificile, ba chiar au fost la un pas de a se despărți.

a recunoscut acest lucru într-o discuție pe rețelele de socializare. A fost întrebată de un fan dacă a întâmpinat greutăți în relație, iar Alexia a recunoscut.

ADVERTISEMENT

“Da, e adevărat”, a scris Alexia, fără a da însă mai multe explicații.

Unii au crezut că un moment de cumpănă a fost atunci când fiica prezentatoarei de la PRO Tv a plecat la Londra, la studii. Atunci a fost o perioadă când cei doi tineri nu s-au putut întâlni prea des. Totuși, amândoi au declarat că acea perioadă i-a apropiat mai mult.

“Fiecare moment are frumusețea lui. Cât a fost plecată la Londra, a fost foarte bine așa. Când s-a întors aici, ne-am sincronizat și înțeles așa”, spunea artistul.

ADVERTISEMENT

Alexia Eram și Mario Fresh, planuri de viitor

Chiar dacă sunt foarte tineri, cei doi îndrăgostiți și-au făcut deja planurile de viitor. În luna februarie anunțau că și-ar dori să devină părinți.

“Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine.

ADVERTISEMENT

Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit.

Mă văd un tată tânăr, poate pe la vreun 25-26. Oricum nu face diferența un inel”, a declarat cântărețul.