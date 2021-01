Alexia Eram și Mario Fresh vor un copil? Dezvăluirea care i-a surprins pe fani

Alexia Eram și Mario Fresh trăiesc o poveste de dragoste de mai bine de patru ani, deși sunt foarte tineri, și deja se gândesc la un copil. Dezvăluirile lor i-au surprins pe fani, care nu se așteptau să audă acest lucru atât de devreme.

Fiica Andreei Esca are doar 20 de ani și are o relație serioasă cu Mario Fresh, cu doar un an mai mare decât ea. Cei doi nu au făcut pasul următor, acela de a merge în fața altarului, dar probabil au de gând în următorii ani.

Dezvăluirile pe care le-au făcut în cadrul unei emisiuni TV au fost neașteptate pentru fani. Tinerii amorezi se gândesc deja la cum ar fi în postura de părinți și se văd cu un copil în viitor.

Alexia Eram și Mario Fresh au o relație frumoasă de mai bine de patru ani, fiind unul dintre cele mai solide cupluri de tineri din showbiz-ul românesc. Fata Andreei Esca este foarte tânără și are succes pe toate planurile, inclusiv cel amoros.

Frumoasa șatenă și iubitul ei își doresc să devină părinți la un moment dat, din moment ce relația lor merge atât de bine. Nu au stabilit încă nimic, dar sunt amândoi hotărâți că apariția unui copil în viața lor nu este exclusă.

„Să fie 4 ani și 5 luni de când suntem împreună. (…) Noi ne-am cunoscut foarte tineri. Dacă ne cunoșteam acum și stăteam vreo 4 ani împreună probabil se întâmpla ceva”, a declarat Alexia, convinsă că s-ar fi ajuns la nuntă dacă relația lor ar fi început acum, potrivit spynews.ro.

Mario Fresh și-a susținut iubita și ideea de a deveni tată îi surâde, ba chiar se așteaptă să fie în această postură cât mai repede, mai ales că între el și părinții lui nu este o diferență mare de vârstă.

„Eu am niște părinți foarte tineri. Merg pe rețeta părinților mei. Sunt foarte deschiși. Da, mă văd un tată tânăr, poate pe la un 25, 26 de ani”, a spus cântărețul.

Pe de altă parte, Alexia Eram vrea să mai aștepte și nu este atât de dornică să devină mamă atât de repede. Tânăra a declarat că vârsta de 27-28 de ani ar fi una potrivită pentru a-și ține în brațe primul copil. „Și eu mă văd o mamă tânără, pe la 27, 28 de ani.”

Alexia Eram, propriul apartament la doar 20 de ani

Alexia Eram muncește din greu pentru visurile ei și se implică în diverse proiecte, iar eforturile ei au dat roade. Iubita lui Mario Fresh a reușit să-și cumpere propriul apartament cu trei camere într-o zonă luxoasă din Capitală.

Bineînțeles, vedeta a fost ajutată și de părinți, însă economiile ei și un împrumut la bancă au fost principalele surse de venit pentru această achiziție.

„Sunt foarte mândră că am reușit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet și e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă și un mic ajutor de la părinți, here I am! Sunt fericită și recunoscătoare!”, a spus tânăra pe Instagram.