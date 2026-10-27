Alexia Putellas, „regina” fotbalului: drama care i-a marcat cariera, masa de biliard şi motivul pentru care a fost dată afară de Barcelona înainte să strălucească

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Alexia Putellas a fost aleasă cea mai bună fotbalistă din lume. Poreclită „Regina”, jucătoarea celor de la London City Lionesses a luat pentru a şi este considerată una dintre cele mai bune fotbaliste din toate timpurile. Dar lucrurile nu au fost mereu roz în viaţa Alexiei Putellas, care a avut de trecut mai multe cumpene în viaţă.

Aşezată de tatăl său pe masa de biliard ca să poată vedea meciul la tv!

Tatăl ei a avut o influenţă uriaşă în acest vis de a deveni jucătoare de fotbal. Când era mică, tatăl o ducea să vadă cele mai importante meciuri ale Barcelonei. Nu mergeau pe stadion, ci într-un bar din cartier. Acolo, pentru a putea vedea la tv, Alexia Putellas era aşezată pe masa de biliard.

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Prima dată nici nu ştia despre ce e vorba pe teren, dar îi plăcea foarte mult să meargă alături de tatăl ei pentru atmosfera din acel local, mai ales că era o bucurie de nedescris în momentul în care Barcelona marca şi asta a făcut-o să se îndrăgostească de fotbal.

Dată afară de la Barcelona după desfiinţarea echipei! Nevoită să semneze cu rivala Espanyol

Născută în Mollet del Vallès, visul ei a fost să evolueze pentru FC Barcelona, echipa de suflet a ei şi a tatălui, Jaume. A ajuns la academia catalanilor în anul 2005, dar doar un an mai târziu a fost nevoită să plece din La Masia din cauza restructurărilor din club. Echipa de la categoria ei de vârstă era desfiinţată şi a fost nevoită să treacă în curtea rivalilor de la Espanyol Barcelona.

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În cariera de senioare a debutat la Espanyol, pentru care a jucat între 2008 şi 2011. Apoi s-a transferat la Levante, unde a evoluat timp de un sezon. În 2012 şi-a văzut visul împlinit: a revenit „acasă”, la FC Barcelona, chiar înainte să împlinească 18 ani.

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Drama din cariera Alexiei Putellas: tatăl său s-a stins înainte ca fiica ei să debuteze la echipa de senioare a Barcelonei

Doar că revenirea în echipa catalanilor s-a petrecut într-un moment foarte dificil din viaţa ei. Tatăl său, Jaume, a spus că nu vrea să plece din această lume înainte de a-şi vedea fiica îmbrăcând tricoul Barcelonei.

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Bărbatul s-a stins cu câteva luni înainte ca Alexia Putellas să debuteze pentru echipa mare a catalanilor. Alexia şi-a făcut un tatuaj emoţionant în memoria tatălui ei: silueta lui care o ţine în braţe când era bebeluş şi îi întinde o minge de fotbal. Reuşitele de pe terenul de joc îi sunt dedicate lui Jaume, privirea fiind mereu ridicată spre cer.

Are studii în Administrarea Afacerilor!

Deşi e cea mai valoroasă fotbalistă din lume, Alexia Putellas nu a neglijat şcoala. A urmat studii de Administrarea Afacerilor la Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona şi deţine un master în Management Sportiv şi Competenţe Juridice.

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În ianuarie 2023, la gala Globe Soccer Awards, chipul Alexiei Putellas a fost proiectat pe celebra clădire Burj Khalifa din Dubai. A fost prima dată când imaginea unei femei fotbalist a apărut pe cea mai înaltă clădire din lume.

E poreclită „Regina”. Singurul trofeu care îi lipseşte din carieră

Alexia Putellas a evoluat la Barcelona între 2012 şi 2026. În acest an s-a transferat în Anglia, la London City Lionesses, după ce a câştigat tot ce s-a putut câştiga cu echipa catalană, printre care: 10 titluri de campioană, 10 Cupe ale Reginei şi patru trofee Champions League.

În naţionala Spaniei joacă din 2013 şi zece ani mai târziu a reuşit să devină Campioană Mondială. Singurul trofeu major care îi lipseşte din palmares este titlul european. Spania a pierdut finala din 2025 cu Anglia: 1-1 şi 1-3 după executarea loviturilor de departajare.

în 2021, 2022 şi 2026. Este poreclită „Regina”, care a apărut în urma unei glume între coechipiere. În 2021, Putellas a făcut un meci foarte bun în Cupa Reginei, iar colegele au făcut asocierea cu numele competiţiei. Pentru că era cea mai bună fotbalistă a lumii, porecla i s-a potrivit foarte bine şi a fost rapid preluată de fani.