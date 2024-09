Alfred Bulai, audiat la Parchet. Procurorii cer arestarea preventivă a sociologului: ”Sunt fapte ce nu pot fi tolerate”

a ajuns, joi dimineața, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Procurorii cer arestarea preventivă.

Alfred Bulai, fostul profesor de la SNSPA, este audiat joi, 5 septembrie, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Magistrații vor decide dacă Bulai va fi arestat pentru următoarele 30 de zile.

Miercuri, aceștia au hotărât reținerea pentru 24 de ore a sociologului. Bulai e suspect în dosarul de folosire a funcției în scop sexual și agresiune sexuală. Procurorii îl acuză pe Bulai de patru infracțiuni din sfera vieții sexuale.

Acestea ar fi fost comise în anii 2022 și 2023, în timpul unor stagii de practică în județele Suceava şi Alba. Conform anchetatorilor, este vorba despre o singură victimă.

”Este esențial să subliniem că aceste fapte nu pot fi tolerate. Este inadmisibil și inacceptabil și este de datoria noastră să asigurăm un mediu sigur în care educația să se desfășoare în condiții de respect, demnitate și integritate.

Orice formă de abuz sexual, indiferent de context, este inacceptabilă și Ministerul Public va acționa cu fermitate împotriva tuturor persoanelor care comit astfel de fapte”, a spus procurorul de caz, în fața presei, joi dimineață, conform .

Până miercuri, 4 septembrie, cercetarea în acest caz s-a desfășurat in rem, vizând doar faptele. Acum, speța se desfășoară in personam, iar Alfred Bulai are calitatea de suspect.

Procurorii din Sectorul 1 şi polițiștii investighează dosarul de folosire a funcției în scop sexual şi agresiune sexuală care îl vizează pe fostul profesor Alfred Bulai de la Școala Națională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).

Joi, la orele după-amiezii, expiră ordonanţa de reţinere emisă miercuri pentru 24 de ore pe numele fostului profesor. Urmează ca procurorul de caz să decidă dacă propune o altă măsură preventivă faţă de acesta.

Reamintim că procurorii au deschis un dosar penal după ce mai multe studente sau foste studente ale SNSPA .