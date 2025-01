Alfred Simonis către Marcel Ciolacu pe TikTok: ”Îți amintești când ne spuneai să nu îi dăm voturi lui Simion? Să știi că toți i-am dat”

că în primul tur al alegrilor prezidențiale, membri PSD au direcționat voturi către candidatul AUR, George Simion.

”Îți amintești când ne spuneai să nu îi dăm voturi lui Simion? Să știi că toți i-am dat”

Președintele PSD și Alfred Simonis au decis să dea curs unui trend de pe TikTok care se numește ”Ascultăm și nu judecăm” în cadrul căruia și-au făcut mai multe confesiuni, printre care și unele politice.

În clipul video postat vineri, 3 ianuarie, de premierul României pe contul său de TikTok, președintele Consiliului Județean Timiș a declarat că membri PSD l-au votat pe George Simion, în primul tur al alegerilor prezidențiale, în ciuda faptului că Ciolacu le-a spus să nu facă asta.

”Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat. Ascultăm și nu judecăm!”, i-a spus Alfred Simonis președintelui PSD.

La rândul său, că i-a părut rău că a plecat de la partid, chiar în ziua alegerilor prezidențiale și a dezvăluit și de ce a făcut acest lucru.

”Îmi pare rău că în aceea duminică am plecat să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi.

Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a menționat Marcel Ciolacu.

Ascultăm și nu judecăm cu Alfred Simonis 👀 @Alfred Simonis

”Ce treabă are PSD-ul cu asta?”

Vă reamintim că înainte de primul tur al prezidențialelor, liberalii îi acuzau pe social-democrați că fac demersuri ca Marcel Ciolacu și George Simion să ajungă în turul doi.

Cu toate acestea, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a negat și a spus la vremea respectivă că ”o tâmpenie mai mare” nu a auzit.

”Acest procedeu, în poveștile politice românești, s-a folosit când a ieșit doamna EBA (Elena Băsescu – n.r.) europarlamentar și-mi aduc aminte că a fost făcut de președintele Traian Băsescu, fiindcă era vorba de fiica domniei sale. Ce treabă are PSD-ul cu asta?”, a menționat Marcel Ciolacu la DigiFM.