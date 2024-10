Alfred Simonis, după anunțul lui Nicolae Ciucă privind ruperea guvernării cu PSD. „Are o fractură logică”

Alfred Simonis, președintele PSD al Consiliului Județean Timiș, a afirmat, joi, că o eventuală ieșire a liberalilor de la guvernare ar fi un act „ilogic”. Simonis a comentat și recenta declarație a lui Nicolae Ciucă, cum că PNL rupe alianța cu social-democrații, dar rămâne în Executiv.

„Această rupere a coaliției, dar menținere a guvernării are o fractură logică”

Alfred Simonis, președintele al Consiliului Județean Timiș, a comentat, joi, recentul anunț al președintelui PNL, Nicolae Ciucă, care a spus că rupe alianța cu PSD dar rămâne în Guvern.

„Coaliția de guvernare cu PSD se oprește aici. Rămânem în Executiv doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor pe care le pot realiza pentru a câștiga alegerile”, declarat Ciucă, într-o postare pe contul .

Alfred Simonis i-a criticat pe după anunțul lui Nicolae Ciucă, spunând că liderul PNL are „ fracturi de logică”. „Să spui că rămâi la guvernare cu cineva, pentru a păzi pe acel cineva, totuși, ai fost în ultimii trei ani la guvernare cu acel cineva, or această rupere a coaliției, dar menținere a guvernării are o fractură logică”, a declarat președintele Consiliului Județean Timiș pentru .

„Discuții puerile” și „infantilism politic”

Social-democratul a adăugat că „suntem în campanie electorală pentru prezidențiale, cea mai importantă funcție în statul român și oamenii politici și mai ales cei implicați trebuie priviți cu atenție și cu suspiciune atunci când vorbesc, mai ales cei care sunt în corzi”.

În opinia lui Alfred Simonis, alegerile sunt un moment prea important pentru România pentru ca „discuții puerile” și „infantilism politic” să aibă loc, pe fondul „intereselor politice” ale unui candidat sau unui partid.

„Mai avem două luni din mandatul actualului Parlament, deci și din mandatul actualului Guvern și orice discuție despre plecări de la guvernare, într-un moment totuși important atât pentru România, cât și pentru Europa și nu numai, e o discuție puerilă și denotă un soi de infantilism politic, pentru că interesele acestei țări sunt cu totul și cu totul altele decât interesele politice ale unui candidat sau ale unui partid implicat în competiția electorală”, a spus Simonis.