Alfred Simonis, iniţiatorul modificărilor la Legea Sportului, spulberă speranţele celor de la Steaua: „Ar fi de noaptea minţii! Nimeni nu se poate bate cu bugetul unui minister!”. Când intră în vigoare legea. Exclusiv

care pot finanţa cluburile au creat o uriaşă controversă în spaţiul public. În forma ei iniţială, legea prevedea că orice instituţii publice se pot asocia şi pot forma o entitate privată, ceea ce ar fi dat dreptul celor de la Steaua Bucureşti şi celor de la CS Dinamo să promoveze în SuperLiga. Dar, lucrurile stau complet diferit.

Alfred Simonis spulberă speranţele celor de la Steaua: „Echipa Armatei ar avea drept de promovare? Fals!”

. Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş a acordat un interviu pentru FANATIK în care le-a spulberat speranţele de promovare a celor de la CSA Steaua, spunând că ministerele nu vor putea avea echipe profesioniste de fotbal:

Domnule Simonis, sunteţi iniţiatorul modificărilor la Legea Sportului, una care a făcut mari valuri şi v-am contactat să clarificăm mai multe aspecte. Probabil cel mai arzător este legat de faptul că şi ministerele se pot sau nu asocia pentru a forma o entitate privată…

– Din punctul meu de vedere, nici pe forma iniţială a legii nu se puteau asocia ministere. Nu se poate face aşa ceva. Nu am înţeles cum se pot asocia ministere şi să conducă o echipă de fotbal. Într-adevăr, sintagma instituţii publice lasă loc de interpretare pentru orice fel de instituţie publică. Noi când am făcut acest amendament ne refeream la unităţi administrativ-teritoriale sau universităţi, pe lângă ele fiind echipe de fotbal.

Cum sunt la Cluj universităţile asociate cu primăria, la Timişoara e Politehnica, primăria şi Consiliul Judeţean. Deci nu era vorba de spitale sau şcoli, care să aibă echipă de fotbal. Domnul Becali, care are o problemă cu Steaua, s-a gândit că într-o astfel de formulă, echipa Armatei ar avea drept de promovare. Fals! Liga Profesionistă nu îţi permite promovarea dacă eşti o entitate finanţată exclusiv de la bugetul de stat.

Instituţiile publice cu drept de asociere: „Unităţile administrativ-teritoriale şi universităţile”

Înţeleg…

– Această prevedere nu se modifică în niciun fel, ba mai mult, legea pe care am avut-o ieri în comisie prevedea că maximum 70% din buget poate fi de la bugetul de stat. Procent care poate fi scăzut din punctul meu de vedere. Mereu am spus că şi privaţii trebuie susţinuţi în sportul de performanţă. Dar uitaţi-vă că un oraş ca Timişoara nu mai are fotbal de 10-12 ani. Nu se găsesc privaţi care să pornească un astfel de proiect, astfel că Politehnica, primăria şi Consiliul Judeţean au acest demers şi vor finanţa echipa de fotbal. Apoi, vor strânge bani şi din sponsorizări.

Deci nu era o chestiune care să ajute un club al unui minister. Ca să fie mai clară, să nu poată fi interpretată în niciun fel şi speculată, am discutat cu colegii de la Parlament şi este posibil ca săptămâna viitoare sau în toamnă, că nu este o urgenţă majoră, să se poată reglementa şi să fie foarte bine definite care sunt instituţiile publice care pot finanţa. Şi vă spun: vor fi unităţile administrativ-teritoriale şi universităţile, ca să nu mai apară şcoli, ministere sau alte instituţii, ce mai zicea şi domnul Becali.

„Vom modifica sintagma „instituţii publice” să fie foarte bine reglementate”

Ăsta este şi motivul pentru care nu s-a votat în Camera Deputaţilor, pentru a se clarifica instituţiile publice care au acest drept de finanţare?

– Legea a trecut de Senat în urmă cu câteva luni, ea a fost depusă în finalul anului trecut. Ea nu este o lege nouă. În ultimele zile, după ce a ajuns în Comisia pentru Sport, s-au agitat spiritele. Important este să iasă o lege bine făcută, aplicabilă, care să corecteze anomaliile şi tot felul de interpretări din legea actuală care îţi permit sau nu îţi permit asocieri, finanţări. Nu era foarte clar. Practic asta face legea. Cine şi cum poate da bani. Despre asta era vorba. Se mai uită toată lumea încă o dată la lege, vom modifica sintagma „instituţii publice” să fie foarte bine reglementate.

„Ar fi de noaptea minţii. Niciun judeţ nu se poate bate cu bugetul Ministerului Apărării”

V-aţi poziţionat şi spuneţi că ministerele nu trebuie să aibă acest drept. Şi vă întreb direct: nu vă e frică că vor exista influenţe şi din cealaltă parte, fiind mulţi cei care susţin că Steaua, de exemplu, trebuie să aibă drept de promovare?

– Eu m-am poziţionat foarte clar în urmă cu 2-3 ani când Ministerul Apărării propunea o iniţiativă legislativă prin care Clubul Sportiv al Armatei să poată juca în prima ligă fotbalistică. Sunt vehement împotriva unui astfel de demers şi vă explic de ce. Ministerul nu este al Capitalei, al unei echipe de fotbal. El strânge bani din toată ţara. Diferenţa dintre sprijinul Consiliului Judeţean Timiş sau pe care Municipiul Timişoara îl dau unei echipei de fotbal din Municipiul Timişoara sau Timiş este una. Din banii timişorenilor, din taxele plătite de timişoreni şi timişeni se finanţează echipele de fotbal, handbal, baschet a oraşului, judeţului Timiş.

Banii care pleacă de la Timiş către structurile centrale, de la Caraş-Severin, de la Arad, de la Bihor, Prahova, Cluj, se strâng la bugetul de stat. Şi nu e firesc ca o anumită sumă să fie băgată într-o echipă de fotbal. Pe de-o parte sunt bugete foarte mari, niciun judeţ nu se poate bate cu bugetul României sau a Ministerului Apărării, este concurenţă neloială. Pe de altă parte, nu este normal ca din banii timişorenilor să se finanţeze o echipă care se bate cu echipa timişorenilor. De aceea este o diferenţă majoră între finanţarea de la autorităţile locale, cum se întâmplă în toată lumea şi finanţarea de către un mamut: Ministerul Internelor, al Apărării, al Dezvoltării sau al Sănătăţii.

Ar fi de noaptea minţii ca Ministerul Sănătăţii să îşi facă propria echipă. Am depăşit demult acea perioadă. Cred că privaţii ar trebui să finanţeze performanţa în sport, iar noi, autorităţile locale, trebuie să o aducem până în punctul în care vom putea atrage privaţi.

„Dacă se votează luni, intră în vigoare în 25 de zile”

Când credeţi că legea asta va putea să intre în vigoare?

– Dacă se votează luni, intră în vigoare în 25 de zile, dacă se votează în toamnă, va fi tot atunci. Nu este foarte urgent. Şi acum există judeţe care finanţează sportul: Cluj, Voluntari. Nu e un impediment. Era o clarificare suplimentară despre legea care reglementează finanţarea în sport. Despre asta este vorba.