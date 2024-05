Alfred Simonis, la lansarea candidaturii pentru CJ Timiș. „Las bucuros și relaxat a treia funcție în stat”

Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, și-a lansa oficial, joi, candidatura pentru președinția Consiliului Județean Timiș, alături de Nicolae Robu, candidatul alianței PSD-PNL la Primăria Timișoara, spunând că „lasă bucuros a treia funcție în stat pentru a candida la prima funcție în județ”.

„Nu putem să ne bucurăm că Timișoara este suferindă”

Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, și-a lansa oficial, joi, candidatura pentru președintele Consiliului Județean Timiș, spunând: „Las bucuros a treia funcţie în statul român, bucuros şi relaxat, pentru a candida la prima funcţie în judeţul Timiş, pentru a redeveni judeţul de altădată, pentru a reveni acolo unde ne este locul, acolo unde este locul judeţului Timiş, în fruntea clasamentului judeţelor din România”.

ADVERTISEMENT

Simonis a adăugat că „nu are sens să fii al treilea om în stat” dacă nu există infrastructură sanitară pentru copii și bătrâni, dacă sunt probleme de trafic, dacă nu sunt baze sportive și săli polivalente.

„Nu putem să ne bucurăm că Timişoara este suferindă, iar Timişul se prăbuşeşte în toate statisticile, nu putem să ne bucurăm că Timişoara noastră dragă, capitala Banatului, stagnează. Nu putem să ne bucurăm că în timp ce la Cluj se construieşte metroul de două miliarde de euro, la Timişoara se construieşte traseul Revoluţiei.

ADVERTISEMENT

Ştiu, este o investiţie extrem de importantă din punct de vedere emoţional, simbolic, dar costă un milion de euro. Asta a atras Timişoara din PNRR cu Ghinea de la USR, ministru al Fondurilor şi cu Drulă, parlamentar de Timiş şi ministru al Transporturilor”, a continuat Simonis.

„Am reușit să aducem peste patru miliarde de euro în județ”

Alfred Simonis a arătat că, împreună cu ministrul Transporturilor, , au reușit să aducă finanțări de miliarde de euro în județul Timiș

ADVERTISEMENT

„Nu putem să acceptăm că judeţul care contribuie cu cei mai mulţi bani la bugetul de stat, după Capitală, de 34 de ani, este sfidat, ignorat şi subfinanţat. Noi nu am acceptat aşa ceva. Am reuşit, împreună cu Sorin Grindeanu, să aducem peste patru miliarde de euro în judeţ şi regiune: Institutul Oncologic, stadion, centuri, autostradă, gară, aeroport, centură feroviară şi multe alte investiţii. Am reuşit să îi facem pe bucureşteni să înţeleagă că Timişul va avea dreptul de investiţii în permanenţă, nu doar să ducă greul bugetului pentru ca investiţiile să se facă în altă parte”, a spus el.

Prezent la evenimentul de lansare, Sorin Grindeanu a afirmat că Alfred Simonis va câștiga cursa pentru Consiliul Județean Timiș și că își dorește ca „alături de el să stea Nicolae Robu”, candidatul alianței PSD-PNL la Primăria Timișoarei.

ADVERTISEMENT

„Este esențial să existe o unitate în gândire între Timiș și Timișoara pentru a face proiecte, pentru a atrage bani pentru întreaga comunitate. Iar tandemul Simonis- Robu este șansa Timișului și a Timișoarei”, a spus Grindeanu.

Ciolacu: „Mult succes, Freddie, mult succes domnule Robu”

Participanții la eveniment au avut parte și de un mesaj al premierului , care i-a îndemnat să-i voteze pe Simonis și pe Robu la alegerile din 9 iunie.

„Vă îndemn ca pe 9 iunie să mergeţi şi să vorbiţi cu oamenii din judeţ şi din municipiu şi să le spuneţi un lucru simplu – că aceste alegeri sunt despre performanţa în administraţie şi atragerea de investiţii şi despre fonduri europene.

Cred că Alfred Simonis la Consiliul Judeţean Timiş, alături de Nicolae Robu la Primăria Timişoarei, candidaţii PSD şi PNL, sunt cei care vor face performanţă în administraţie. Dezvoltarea se face prin investiţii şi nu prin vorbe, iar faptele de până acum vorbesc de la sine. Mult succes, Freddie, mult succes domnule Robu”, a transmis Ciolacu