Algeria – Austria 0-0, în grupa J de la CM 2026, etapa 3

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Algeria și Austria se întâlnesc duminică, 28 iunie, de la ora 05:00 într-un ultim duel al Grupei J de la CM 2026. Ambele formații vin cu 3 puncte după primele două etape, iar victoria este marele obiectiv al fiecăreia pentru o calificare fără emoții în șaisprezecimile turneului final. Rămâi pe site pentru absolut toate detaliile despre acest duel extrem de interesant.

Algeria – Austria LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Algeria 2026-06-28T02:00:00Z Austria

Clasament Grupa J

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9 2 ▲ Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4 3 ▼ Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 4 ▼ Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7 2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4 3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7 2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7 3 ▼ Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3 4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 SUA 3 2 0 1 8 4 +4 6 2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 4 Turcia 3 1 0 2 3 5 -2 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Germania 3 2 0 1 10 4 +6 6 2 Coasta de Fildeș 3 2 0 1 4 2 +2 6 3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Olanda 3 2 1 0 10 4 +6 7 2 Japonia 3 1 2 0 7 3 +4 5 3 ▼ Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4 4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Belgia 3 1 2 0 6 2 +4 5 2 ▲ Egipt 3 1 2 0 5 3 +2 5 3 ▼ Iran 3 0 3 0 3 3 0 3 4 ▼ Noua Zeelandă 3 0 1 2 4 10 -6 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Spania 3 2 1 0 5 0 +5 7 2 ▲ Capul Verde 3 0 3 0 2 2 0 3 3 ▼ Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 4 ▼ Arabia Saudită 3 0 2 1 1 5 -4 2 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Franța 3 3 0 0 10 2 +8 9 2 Norvegia 3 2 0 1 8 7 +1 6 3 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3 4 Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6 2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Columbia 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 Portugalia 2 1 1 0 6 1 +5 4 3 ▼ RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Anglia 2 1 1 0 4 2 +2 4 2 Ghana 2 1 1 0 1 0 +1 4 3 ▲ Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3 4 ▼ Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4 2 ▼ Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 2 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 5 ▼ Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3 5 ▼ Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1 5 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 3 0 3 0 3 3 0 3 6 ▼ Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 7 ▼ Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3 7 ▼ Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1 7 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1 9 ▼ Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1 9 ▼ Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 10 ▼ Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2 10 ▼ Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3 10 ▼ Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2 11 ▼ Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 11 ▼ Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 11 ▼ Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0 12 ▼ RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Algeria – Austria

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Algeria – Austria LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale

Algeria a venit la CM 2026 cu un lot alcătuit din mai mulți jucători experimentați însă Nord-africanii și-au luat revanșa ulterior,

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De partea cealaltă, Austria a început turneul cu un succes cu 3-1 în fața Iordaniei, însă Argentina s-a dovedit mult prea puternică, câștigând cu 2-0 confruntarea directă. Acum, totul se va decide între Algeria și Austria într-un duel cu calificarea pe masă.

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La ce oră se joacă Algeria – Austria și cine transmite la TV duelul

Meciul dintre Algeria și Austria este programat în dimineața zilei de 28 iunie, de la ora 05:00 (ora României) și va fi găzduit de Kansas City Stadium. Partida poate fi urmărită la TV pe Antena 1 și online pe Antena Play. Totodată, FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile importante din acest duel.

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Cote pariuri la Algeria – Austria

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota pentru victoria Algeriei este de 3.90, în timp ce cota victoriei Austriei este de 2.80. O remiză a primit cota de 2.27. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 3.05, respectiv 2.12.