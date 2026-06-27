Algeria – Austria 0-0, în grupa J de la CM 2026, etapa 3

Algeria și Austria se întâlnesc duminică, 28 iunie, de la ora 05:00 într-un ultim duel al Grupei J de la CM 2026. Ambele formații vin cu 3 puncte după primele două etape, iar victoria este marele obiectiv al fiecăreia pentru o calificare fără emoții în șaisprezecimile turneului final. Rămâi pe site pentru absolut toate detaliile despre acest duel extrem de interesant.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Mexic
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|+6
|9
|2▲
|Africa de Sud
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3▼
|Coreea de Sud
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4▼
|Cehia
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Elveția
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|+4
|7
|2
|Canada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|+5
|4
|3
|Bosnia
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Qatar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Brazilia
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|+6
|7
|2
|Maroc
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|+3
|7
|3▼
|Scoția
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|SUA
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|2
|Australia
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Turcia
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Germania
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|+6
|6
|2
|Coasta de Fildeș
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|+2
|6
|3
|Ecuador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curaçao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Olanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|+6
|7
|2
|Japonia
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|+4
|5
|3▼
|Suedia
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunisia
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Belgia
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|+4
|5
|2▲
|Egipt
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|+2
|5
|3▼
|Iran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4▼
|Noua Zeelandă
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Spania
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|+5
|7
|2▲
|Capul Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3▼
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4▼
|Arabia Saudită
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Franța
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
|2
|Norvegia
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|+1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|+2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Austria
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Algeria
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Iordania
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Columbia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|2
|Portugalia
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|+5
|4
|3▼
|RD Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Uzbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Anglia
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2
|Ghana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|3▲
|Croația
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4▼
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Germania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Olanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|SUA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Brazilia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Capul Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Bosnia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Africa de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Elveția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Cehia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Turcia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Scoția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Suedia
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|2▼
|Ecuador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|2▼
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Bosnia
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|5▼
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|+2
|3
|5▼
|Noua Zeelandă
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|5▼
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|6▼
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7▼
|Croația
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|7▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|7▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|8▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|9▼
|Arabia Saudită
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|9▼
|Algeria
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|10▼
|Capul Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|10▼
|Scoția
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|10▼
|Belgia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|11▼
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|11▼
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|11▼
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|12▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|12▼
|RD Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
Statisticile nu sunt disponibile.
G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.
În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.
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Algeria a venit la CM 2026 cu un lot alcătuit din mai mulți jucători experimentați însă a debutat la turneul final cu un 0-3 în fața Argentinei lui Lionel Messi. Nord-africanii și-au luat revanșa ulterior, câștigând cu 2-1 în fața Iordaniei.
De partea cealaltă, Austria a început turneul cu un succes cu 3-1 în fața Iordaniei, însă Argentina s-a dovedit mult prea puternică, câștigând cu 2-0 confruntarea directă. Acum, totul se va decide între Algeria și Austria într-un duel cu calificarea pe masă.
Meciul dintre Algeria și Austria este programat în dimineața zilei de 28 iunie, de la ora 05:00 (ora României) și va fi găzduit de Kansas City Stadium. Partida poate fi urmărită la TV pe Antena 1 și online pe Antena Play. Totodată, FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile importante din acest duel.
FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota pentru victoria Algeriei este de 3.90, în timp ce cota victoriei Austriei este de 2.80. O remiză a primit cota de 2.27. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 3.05, respectiv 2.12.