Aliaksandra Sasnovic, reacție emoționantă când a auzit că Simona Halep s-a retras din tenis: „Am plâns la TV”. Exclusiv

Vestea că n-a trecut neobservată de Aliaksandra Sasnovic. Calificată în sferturile de finală ale Transylvania Open, sportiva din Belarus s-a emoționat când a auzit discursul românce.

Aliaksandra Sasnovic, cu lacrimi în ochi după ce Simona Halep s-a retras

Vineri, 7 ianuarie, nu mai devreme de ora 10:00, Aliaksandra Sasnovic va juca A 128-a jucătoare a lumii va da piept cu ucraineanca Anhelina Kalinina (locul 49 WTA). Sasnovic a ajuns în sferturi după ce a trecut în două seturi de Marina Stakusic, scor 6-3, 7-5.

„A fost un meci greu. Un meci strâns aș putea spune, cu minimul de greșeli. Dar în setul al doilea a fost 0-3, mi-am pierdut concentrarea puțin, dar apoi m-am regăsit. Am încercat să lucrez mai bine cu stânga, să gândesc mai pozitiv. Mă bucur că am am jucat pe terenul central.

Au venit foarte mulți oameni, care iubesc tenisul, în special pe jucătoarele din România. Sper că le-a plăcut și de mine. Dacă nu, nu e nicio problemă. Mă bucur să fiu aici, la Cluj”, a declarat Aliaksandra Sasnovic, în exclusivitate pentru FANATIK.

La fel ca și alte Sasnovic s-a îndrăgostit și ea de Cluj Napoca. „Am fost la București, am fost la Iași și aici, la Cluj. Este un oraș frumos, destul de mare, mâncarea este bună, masajul este bun. Condițiile sunt ce trebuie, chiar dacă e o mică diferență între arena principală și cea secundară. Chiar mă bucur să fiu aici, organizarea este incredibilă”, a adăugat sportiva din Belarus.

„A făcut totul”

Bielorusa a vorbit cu emoție despre retragerea Simonei Halep. Cele două au fost adversare inclusiv la Wimbledon 2019, atunci când românca a luat trofeul. S-au întâlnit în primul tur al Grand Slam-ului londonez.

„Este o jucătoare extraordinară. Am plâns când am văzut-o la TV. Este incredibilă! Nu e doar o jucătoare extraordinară de tenis, ci și o persoană minunată. Am văzut că are o relație extraordinară cu mama ei, iar asta spune multe. Pentru că nu e ușor în lumea tenisului.

Cum a spus și ea, a făcut totul. Mă bucur pentru tot ce a reușit. Din punctul meu de vedere a fost una dintre cele mai bune jucătoare din istorie. Mereu am susținut-o, mai puțin când juca împotriva mea. A avut o carieră uluitoare.

(n.r. – despre meciul de la Wimbledon 2019) Mi-aduc aminte că aveam un antrenor slovac. M-a pus să o urmăresc atent pe niște reluări și cam atât”, a conchis Sasnovic.

